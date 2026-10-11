Vittoria, dopo il crollo del soffitto la scuola torna agibile: ma i genitori aspettano ancora alcune risposte

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo giorni di chiusure, ordinanze e controlli, l’Istituto “Francesco Pappalardo” di Vittoria è di nuovo nelle mani della scuola. Ieri il Comune ha riconsegnato l’edificio alla dirigente scolastica. Le indagini tecniche e gli interventi di messa in sicurezza sono finiti e hanno riguardato l’intero complesso, sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado “G. Matteotti”.

Era stata proprio la Matteotti a far scattare l’allarme. Nei giorni scorsi è venuto giù all’improvviso un pezzo di soffitto di un’aula e due studentesse sono finite in ospedale per accertamenti. Da allora le classi della secondaria sono rimaste a casa, mentre una ditta incaricata dal Comune passava al setaccio aula per aula, prima il primo piano e poi il piano terra e il plesso attiguo.

La scuola Pappalardo di Vittoria riconsegnata: cosa dice il Comune

Il lavoro è stato coordinato dagli uffici comunali della Manutenzione, insieme ai professionisti incaricati. L’amministrazione ribadisce che la sicurezza di alunni e personale resta una priorità e promette di continuare a manutenere e monitorare gli edifici scolastici della città.

Le domande che restano ai genitori

La riconsegna chiude la fase dell’emergenza, ma non scioglie tutti i nodi. Nei giorni scorsi un gruppo di genitori aveva chiesto un controllo completo di entrambi gli edifici, e il Comune aveva annunciato verifiche a tappeto in tutte le scuole cittadine. Chiusa per verifiche era rimasta anche la materna “Alfredino Fuschi”, nel quartiere Maritaggi, alle prese pure con la mancanza d’acqua.

Le famiglie adesso vogliono sapere quando i ragazzi torneranno in classe, cosa è stato fatto di preciso nelle aule e come procede il controllo nelle altre scuole. Sono le risposte che da Palazzo Iacono, in tanti, aspettano.

© Riproduzione riservata