Vittoria, nuovi arredi per nidi e scuole dell’infanzia: valgono quasi un milione di euro

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Arredi nuovi, pensati per la didattica dei più piccoli. Il Comune di Vittoria ha deciso di bandire una gara europea per la fornitura e la posa di arredi scolastici e didattici innovativi destinati ai bambini da zero a sei anni. Il progetto vale 930.000 euro, finanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito con i fondi europei del programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027.

La comunicazione del finanziamento era arrivata a giugno 2026. La giunta ha approvato il progetto l’11 novembre, e ora la centrale di committenza comunale ha avviato la procedura.

Due lotti, quattro scuole

La gara è divisa in due lotti. Il primo riguarda l’asilo nido di via Farini e la scuola dell’infanzia dell’ex distilleria dell’ex consorzio agrario, con una base d’asta di 302.870,97 euro. Il secondo comprende l’asilo nido di viale Europa e la scuola dell’infanzia di piazza Berlinguer, per 384.129,03 euro. Nelle due cifre è compreso il costo della manodopera.

La scuola dell’ex distilleria è quella il cui cantiere era partito all’inizio del 2025 con i fondi del Pnrr: tre sezioni per circa cento bambini, secondo quanto annunciato allora dall’amministrazione.

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Tempi stretti

Vincerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata cioè non solo sul prezzo, e il Comune aggiudicherà anche se dovesse arrivare una sola offerta valida. La procedura si svolge interamente online, sulla piattaforma della centrale unica di committenza Trinakria Sud, e il bando sarà pubblicato anche nella Gazzetta dell’Unione europea.

Il tempo è il punto delicato. Il Comune parla espressamente di urgenza, legata alle scadenze fissate dal ministero: per questo il termine per le offerte sarà ridotto, ma non sotto i quindici giorni, e l’amministrazione si riserva di far partire la fornitura anche prima della firma del contratto. La data esatta di scadenza non è ancora stata resa nota e sarà indicata nel bando.

Perché conta

Per Vittoria i servizi per la prima infanzia sono un nervo scoperto. Secondo le stime elaborate su dati Istat e Openpolis, la città contava 5,6 posti al nido ogni cento bambini, tra i valori più bassi della provincia. Nuovi arredi non creano posti. Ma rendono gli spazi che ci sono più adatti a chi li abita ogni mattina.

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