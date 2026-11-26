Lottare per i propri valori: eroi o fanatici? Lo psicologo spiega la differenza

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Avete mai incontrato una persona che combatte per dei valori? Quella creatura rara e indisponente che si batte per i bambini, per i fragili, per la memoria di chi non c’è più, per la supremazia del bene sul denaro. La si riconosce da lontano: ha lo sguardo di chi ha già letto la fine del libro e non intende cambiare il finale. Non si arrenderà mai davanti all’ingiustizia. E, se necessario, sarà disposta a sacrificare tanto per la verità. Senza fermarsi. Neppure per riprendere fiato.

Non per spirito di vendetta, non per recare danno agli altri. Per la verità. Per una ineludibile lotta al cinismo e all’insensibilità. L’insensibilità di chi la confonde con la normalità. Senza rendersene conto.

La psicologia ha un nome elegante per questa tempra: perseveranza ideologica, o, nei casi più luminosi, integrità morale. Ma i clinici, che amano le sfumature come i sommelier amano i tannini, sanno che lo stesso vino può essere nettare o aceto. Il crociato e il tiranno bevono dalla stessa bottiglia, cambia solo l’etichetta.

Il paradosso è tutto qui. Chi combatte per un principio non perde mai, perché ha spostato il traguardo. Non gareggia più per vincere la causa, gareggia per restare fedele a se stesso, e su quel terreno l’avversario non può batterlo, semplicemente perché non è mai stato invitato alla partita. Leon Festinger lo aveva intuito studiando una setta convinta che la fine del mondo sarebbe arrivata a una data precisa: arrivata la data, il mondo restò dov’era, e i fedeli, anziché ricredersi, raddoppiarono il fervore. Così funziona la dissonanza cognitiva: quando la realtà smentisce la profezia, a cedere è quasi sempre la realtà.

Eppure sarebbe ingeneroso fermarsi al sorriso. Viktor Frankl, che di perdite se ne intendeva, scrisse che chi ha un perché sopporta quasi ogni come. Il principio è una zattera: tiene a galla nel naufragio, a patto di non scambiarla per la terraferma. Chi lotta per i bambini non lo fa per un calcolo di convenienza. Lo fa perché una parte di lui, la più antica, non saprebbe vivere altrimenti. E in un secolo che misura tutto in clic e in margini, quella testardaggine ha il sapore antico di una canzone intonata controvento.

C’è poi la memoria, la più commovente delle bandiere. Chi combatte per il ricordo di una persona scomparsa trasforma il lutto in architettura: costruisce una casa dove il perduto possa ancora abitare. La psicologia del dolore parla di legami continuativi, e noi poeti dilettanti diremo che nessuno muore finché qualcuno litiga a suo nome. Perderà quella battaglia? Forse nei tribunali, nei bilanci, nelle cronache. Ma nel luogo in cui si decide chi siamo, sarà rimasto in piedi.

Il rovescio della medaglia, perché ogni medaglia ne ha uno e la Storia non è mai avara di retro, è il costo. Il combattente di principio tende a dividere il mondo in puri e traditori, e i traditori, si sa, aumentano con la stanchezza. Il rischio è confondere la fermezza con la rigidità, la coerenza con la sordità. Montaigne, che la sapeva lunga, consigliava di tenere sempre una stanza sul retro della bottega, tutta per sé, dove poter dubitare in pace. Il vero eroe ne ha una: il fanatico ha murato la porta.

Ecco allora la distinzione che salva: chi difende un principio con amore combatte per qualcosa, chi lo difende con rancore combatte contro qualcuno. Il primo, anche sconfitto, lascia un lascito; il secondo, anche vittorioso, lascia macerie. Lo psicologo, davanti a entrambi, non emette sentenze ma una domanda gentile: quanto costa, e a chi, la tua fedeltà?

Chi combatte per un principio non perde mai, dunque, ma a una condizione: che il principio sia davvero un principio e non un ego in abito da sera. Se è così, la sconfitta diventa un malinteso passeggero, la fatica una forma di preghiera laica, e il tempo, grande revisore di bozze, finirà per dargli ragione. Magari tardi. Magari a sipario calato. Ma il teatro, come sa ogni artista, si giudica dall’ultimo applauso, e quello, a volte, arriva quando la sala è già vuota e restano solo le stelle. E le infinite declinazioni del cielo.

(Dedicato alla memoria di Carmela)

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