La forte assenza di mense scolastiche – appena nel 3,87% dei casi con risposta definita nell’anagrafe dell’edilizia scolastica – penalizza il benessere degli studenti ragusani, al punto che questa voce continua a essere il valore più basso tra le 104 province considerate dal primo Indice del welfare scolastico, realizzato dalla piattaforma educativa InClasse.net della Fondazione Articolo 49, utilizzando i dati del ministero dell’Istruzione e del Merito, contro una media delle province del 38,31%. La rilevazione riguarda infatti l’anno scolastico 2024/2025 e le scuole statali dalla primaria alle superiori. Nella graduatoria generale del benessere degli studenti Ragusa è addirittura 99ª, con 33,54 punti su cento. L’indice attribuisce lo stesso peso a servizi, energia e trasporti.
In testa c’è Bergamo, seguita da Sondrio, Savona, Ravenna, Parma, La Spezia, Como, Ascoli Piceno, Prato e Lodi. La prima siciliana è Enna, settantesima con 40,94 punti. Ragusa è penultima nell’Isola, davanti a Trapani, ultima anche in Italia.
Per Ragusa pesa soprattutto l’energia: 98° posto, con il fotovoltaico al 2,75%, ultimo valore nazionale. Nei servizi è novantesima, nei trasporti settantaquattresima. Per aule informatiche e tecniche raggiunge invece il ragguardevole sesto posto.
La distanza sulle mense pone una questione concreta: quanto la disponibilità degli spazi condizioni la possibilità di ampliare il tempo scuola e sostenere le famiglie. Il ritardo era già emerso su queste pagine il 28 febbraio, nell’articolo “L’allergia dei comuni iblei alle mense scolastiche”: la dotazione si fermava proprio al 3,7%, ultimo dato nazionale. Allora segnalavamo che, nell’anno precedente, soltanto quattro comuni su dodici avevano offerto la refezione: Ragusa, Comiso, Pozzallo e Monterosso Almo. Ora resta da verificare quali servizi siano stati attivati e quali nuove mense siano effettivamente entrate in funzione, attraverso i progetti dei Comuni, presentati nell’ambito del Pnrr.
# Antonio Casa
**Giornalista | Economia, società, ambiente e analisi dei dati**
Antonio Casa è un giornalista con oltre trent'anni di esperienza nell'informazione quotidiana, televisiva e digitale. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Sicilia come pubblicista dal 1992 e come professionista dal 12 settembre 2006, si occupa prevalentemente di economia, lavoro, ambiente, energia, sanità, servizi pubblici, agroalimentare e trasformazioni sociali.
Ha lavorato come redattore ordinario al *Quotidiano di Sicilia* dal 2007 al 2016, coordinando le pagine Ambiente & Energia, Sanità e Consumo e il sito qds.it. È stato collaboratore del *Sole 24 Ore* per il Sud-est siciliano, del quotidiano *La Sicilia* e dell'agenzia di stampa AGI.
Ha maturato una lunga esperienza anche nell'informazione televisiva, come direttore responsabile delle trasmissioni giornalistiche di Radiovideo Mediterraneo, corrispondente di Telecolor e conduttore della trasmissione settimanale *Isola Verde* su Antenna Sicilia, dedicata all'agricoltura siciliana.
Dal 2020 collabora con **RagusaOggi.it**, dove firma articoli e approfondimenti dedicati ai fenomeni economici, sociali e ambientali della provincia di Ragusa e della Sicilia. Cura inoltre la rubrica settimanale *FuoriCasa*, che mette in relazione temi di interesse generale con la realtà ragusana.
## Caratteristiche professionali e metodo di lavoro
La curiosità per i fenomeni economici e sociali, l'attitudine all'approfondimento e la capacità di collegare vicende locali a processi più ampi caratterizzano il suo lavoro giornalistico.
Privilegia un approccio analitico, basato sulla ricerca di documenti originali, sulla consultazione di fonti istituzionali, sull'esame dei dati pubblici e sulla verifica delle informazioni.
Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra fatti accertati, interpretazioni e stime, alla lettura critica delle statistiche e alla ricostruzione delle cause e delle conseguenze delle decisioni pubbliche.
Il suo metodo unisce rigore nella verifica, attenzione al dettaglio, spirito critico e chiarezza espositiva, con l'obiettivo di rendere accessibili al lettore anche argomenti tecnici e complessi.
## Competenze e ambiti di specializzazione
- Giornalismo economico e territoriale, con particolare attenzione alla Sicilia e alla provincia di Ragusa.
- Analisi di dati statistici e documenti istituzionali.
- Finanza pubblica, lavoro, demografia, casa e servizi ai cittadini.
- Ambiente, energia, consumo di suolo e sostenibilità.
- Agricoltura, filiere agroalimentari e trasporti.
- Inchieste documentali, verifica delle fonti e approfondimento giornalistico.
- Scrittura per il web, coordinamento editoriale e produzione di contenuti multimediali.
È coautore del volume *Il ragusano Dop*, con prefazione di Andrea Camilleri.
**Collegamenti professionali:** archivio degli articoli su RagusaOggi.it e Quotidiano di Sicilia; iscrizione professionale all'Ordine dei Giornalisti.
https://qds.it/author/antonio-casa/?utm_source
https://www.ragusaoggi.it/nel-ragusano-le-case-ci-sono-ma-molto-meno-quelle-in-affitto-tutto-lanno/