Una docente di Comiso in pensione, selezionata dal Corriere della Sera: suo il test per rafforzare l’autostima

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A 72 anni, dopo una lunga carriera nell’insegnamento, la docente in pensione di Comiso porta all’attenzione nazionale un tema importante: educare i giovani al rispetto e aiutare le ragazze a riconoscere il proprio valore.

Da Comiso alle pagine del Corriere della Sera. Elena Melfi, 72 anni, insegnante in pensione, è stata selezionata con il suo contributo nell’ambito dell’iniziativa promossa dal quotidiano nazionale per raccogliere idee e proposte concrete contro la violenza sulle donne. La sua testimonianza nasce da un’esperienza professionale lunga quarant’anni, trascorsi tra l’insegnamento e l’ascolto degli studenti. Un percorso che le ha permesso di osservare da vicino le fragilità degli adolescenti e, in particolare, quelle delle ragazze che spesso affrontano situazioni di difficoltà senza avere piena consapevolezza del proprio valore.

Il messaggio affidato al Corriere è chiaro: «Ho insegnato e fatto ascolto nelle scuole per 40 anni e ho notato che spesso il violento trova terreno fertile in ragazze prive di autostima. Penso che dei percorsi di autostima per le ragazze a scuola sarebbero utilissimi».

Una riflessione che mette al centro il ruolo della scuola non soltanto come luogo di formazione culturale, ma anche come spazio fondamentale per la crescita personale, emotiva e relazionale dei giovani. Per Elena Melfi, infatti, la prevenzione della violenza deve cominciare molto prima che si verifichino episodi di sopraffazione. Occorre lavorare sull’educazione, sulla consapevolezza e sulla capacità delle ragazze di riconoscere relazioni sbagliate e comportamenti prevaricatori.

La proposta della docente comisana è stata inserita dal Corriere tra i contributi ritenuti meritevoli di attenzione nell’ambito della consultazione lanciata dal quotidiano, che ha raccolto quasi 1.500 risposte da lettrici e lettori. Un riconoscimento che dà visibilità a una riflessione maturata in quarant’anni di esperienza sul campo e che riporta al centro una questione fondamentale: la lotta alla violenza sulle donne passa anche dall’educazione, dall’ascolto e dalla costruzione dell’autostima fin dagli anni della scuola.

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