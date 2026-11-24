Dovrà trascorrere dieci anni in misura di sicurezza in una struttura adeguata all’assistenza di persone con problemi psichici. Non una condanna perché è stato riconosciuto totalmente incapace di intendere e volere e, per la sua condizione, è stato assolto. Si tratta di Wajdi Zaouadi il 32enne che tra il 12 e il 13 giugno del 2025 appiccò il fuoco alla casa di famiglia, in piazza Unità a Vittoria, nel Ragusano uccidendo Mariem Sassi 55 anni e la sorella Samah, 34 anni che morirono per le ustioni riportate, e ferendo gravemente il padre Kamel 57enne e la sorella più piccola, la 19enne Omaima. Il processo è stato celebrato davanti alla Corte di Assise di Siracusa.
Zaouadi, che è difeso dall’avvocato Giovanni Ascone, rispondeva di pluriomicidio volontario aggravato dalla parentela, dalla ridotta capacità di difendersi e dalla crudeltà ed era stato rinviato a giudizio dal gip di Ragusa. In fase di indagini preliminari, infatti, in ragione degli accertamenti che si sono svolti in incidente probatorio, Zaouadi era stato riconosciuto incapace di intendere e volere al momento del fatto, socialmente pericoloso ma capace di partecipare al processo. Oggi la decisione della Corte che aveva disposto una nuova perizia. Il perito nominato dalla Corte, il professore Eugenio Aguglia, ordinario di Clinica psichiatrica all’Università di Catania (consulenti della difesa, la psicologa Carla Azzara e il medico legale Giuseppe Iuvara), aveva definito il Zaouadi totalmente incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso.
Wajdi Zaouadi è stato quindi assolto ma per la pericolosità sociale dovrà trascorrere dieci anni in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Il 32enne da circa un anno si trova già in una “Rems”.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.