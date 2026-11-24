Olive raccolte in nero nel Ragusano: irregolari 15 lavoratori su 31, multe per 84 mila euro

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Quasi un lavoratore su due, nei campi dove si stanno raccogliendo le olive, era senza contratto. È il dato che emerge dai controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa in dieci aziende agricole della provincia: su 31 persone trovate al lavoro, 15 erano in nero.

Le ispezioni, comunica il Comando provinciale dell’Arma, hanno riguardato imprese impegnate nell’olivagione e hanno verificato il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. Il conto finale è pesante: sanzioni amministrative per 84 mila euro e, in sei aziende su dieci, la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sei aziende su dieci sospese

La sospensione impedisce alle aziende di proseguire il lavoro in mancanza di tutele contrattuali per chi vi è impiegato. Nei controlli di queste settimane è scattata nella maggioranza dei casi.

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Secondo i Carabinieri, l’operazione rientra nell’attività di prevenzione dello sfruttamento lavorativo, con un’attenzione particolare ai lavoratori più fragili sul piano economico e sociale, quelli più esposti a impieghi irregolari e pericolosi e al fenomeno del caporalato.

Non è la prima volta

Non è un episodio isolato. Un anno fa, a novembre 2025, lo stesso Nucleo aveva controllato sette aziende tra cantieri edili, campagne e ristoranti, con denunce, sospensioni e sanzioni per oltre 118 mila euro.

I controlli, annunciano i Carabinieri, proseguiranno nelle prossime settimane: l’obiettivo dichiarato è tutelare i lavoratori e le loro famiglie e garantire una concorrenza leale alle imprese che rispettano la legge.

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