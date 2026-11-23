“Cerco i miei genitori biologici”: appello di un giovane, la madre potrebbe essere di Modica o Ragusa

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Un appello affidato ai social per provare a ricostruire il puzzle delle proprie origini. È quello di un giovane uomo che, a distanza di anni dalla nascita, sogna di conoscere i suoi genitori biologici. La madre potrebbe essere originaria della provincia di Ragusa, forse tra Modica e Ragusa. Nessuna accusa, nessun giudizio: soltanto il desiderio di dare un volto alla propria storia.

Ci sono domande che accompagnano una persona per tutta la vita. Domande che il tempo non cancella e che, prima o poi, possono diventare un bisogno difficile da mettere a tacere: sapere da dove si viene, conoscere le proprie radici, dare un volto a chi ci ha messo al mondo.

È da questo desiderio che nasce l’appello di un giovane uomo che, attraverso i social del territorio ibleo, sta cercando di raggiungere i suoi genitori biologici. Un messaggio rivolto soprattutto a chi potrebbe riconoscere alcuni dettagli e contribuire a far arrivare la sua storia alla persona giusta.

Nato al Gemelli nel 1997, la madre aveva 18 anni

Il giovane è nato il 25 agosto 1997 al Policlinico Gemelli di Roma. Sua madre, secondo le informazioni ricostruite attraverso alcuni atti del Tribunale, aveva allora 18 anni ed era nata nel 1979. Avrebbe scelto di partorire in completo anonimato. L’unico elemento emerso sulle sue origini è che fosse siciliana, probabilmente proveniente da una zona tra Ragusa, Modica e i territori limitrofi.

Del padre, invece, non ha alcuna informazione.

Negli anni il giovane non ha smesso di cercare. Attraverso la documentazione giudiziaria e le ricerche effettuate sulla piattaforma MyHeritage DNA è riuscito a ricostruire alcuni tasselli della propria storia. Pochi elementi, ma sufficienti per alimentare la speranza di poter finalmente incontrare chi gli ha dato la vita.

Ora la sua richiesta viaggia sui social, con la speranza che qualcuno possa riconoscere quelle date, ricordare una vicenda o semplicemente conoscere una persona che potrebbe avere informazioni utili.

Alcuni contatti sarebbero già arrivati da persone che ritengono di poterlo aiutare. Segnali che riaccendono la speranza, anche se al momento non ci sono certezze.

«Non cerco spiegazioni»

Il giovane, che per ora desidera mantenere l’anonimato, ha affidato alla rete parole semplici, ma cariche di emozione:

«Non cerco spiegazioni, non voglio giudicare nessuno e non ho pretese. Vorrei soltanto avere la possibilità, un giorno, di conoscervi, anche solo per guardarvi negli occhi e potervi abbracciare una volta nella vita».

È forse proprio questa la parte più intensa del suo appello. Non c’è rabbia, non c’è volontà di riaprire ferite o chiedere conto delle scelte del passato. C’è soltanto il desiderio di conoscere le proprie origini e, se possibile, incontrare almeno una volta i propri genitori biologici.

Una storia che potrebbe riguardare una famiglia del territorio ibleo e che oggi affida ai social una speranza: quella che una semplice condivisione possa raggiungere la persona giusta.

Chiunque possa avere informazioni utili è invitato a condividere l’appello, rispettando la privacy del giovane e delle eventuali persone coinvolte. Perché a volte, dietro una data e un luogo di nascita, si nasconde una vita intera che aspetta soltanto di ritrovare un pezzo della propria storia.

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