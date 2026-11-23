A Pozzallo la casa natale di Giorgio La Pira diventa museo

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La casa dove il 9 gennaio 1904 nacque Giorgio La Pira potrà diventare un museo. La Regione Siciliana ha stanziato 120 mila euro per acquistare l’immobile di Pozzallo e destinarlo a sede museale: lo comunica il Comune, che aveva chiesto ai deputati regionali della provincia di Ragusa di portare la proposta a Palermo.

Come arriva il finanziamento

La Giunta regionale ha inserito l’acquisizione della casa pozzallese nell’elenco degli interventi finanziati con la rimodulazione dell’articolo 59 della legge regionale n. 1 del 2026. La proposta, spiega l’amministrazione, è stata portata avanti dal deputato regionale Nello Dipasquale, che il Comune ringrazia per l’impegno.

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Per il sindaco Roberto Ammatuna si tratta di un passaggio istituzionale che permette di trasformare in un progetto concreto un obiettivo condiviso: tutelare e valorizzare la memoria di una delle figure più autorevoli della storia repubblicana.

I prossimi passi

Nei prossimi giorni il Comune avvierà il confronto tecnico con gli uffici regionali competenti per definire tempi e modalità dell’intervento. Non sono ancora indicate le date dell’acquisto né quelle dell’apertura del museo.

Sulla facciata della casa una lapide ricorda il futuro sindaco di Firenze come «figlio di Pozzallo, cittadino del mondo». La città gli ha già intitolato il palazzo municipale e, come abbiamo raccontato, gli dedicherà anche una statua in bronzo davanti alla Chiesa Madre, un progetto da quasi 60 mila euro. Ogni 9 gennaio, inoltre, Pozzallo celebra il suo concittadino: a gennaio, per il 122° anniversario della nascita, un convegno nella chiesa Madonna del Rosario ne ha ricordato l’attualità. E il suo insegnamento continua a fare strada: per Carlo Casini, suo allievo, si è aperta la causa di beatificazione.

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