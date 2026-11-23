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Aree industriali, oltre 365 mila euro a Ragusa, Modica, Pozzallo e Santa Croce
23 Nov 2026 08:44
Oltre 365 mila euro per le strade e la sicurezza delle aree industriali di Ragusa, Modica, Pozzallo e Santa Croce Camerina. Le somme arrivano dalla Regione: il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con il decreto n. 654 del 20 novembre 2026, ha assegnato complessivamente 2,2 milioni di euro a 36 Comuni siciliani che hanno infrastrutture negli agglomerati industriali.
Quanto arriva in provincia
La fetta più grande tocca a Ragusa, con 157.597,30 euro. Seguono Modica con 104.799,14 euro e Pozzallo con 96.888,61 euro, mentre a Santa Croce Camerina vanno 6.500,12 euro.
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Come si dividono i fondi
L’80 per cento della dotazione è ripartito in proporzione all’estensione della rete viaria trasferita ai Comuni, per gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione delle strade. Il restante 20 per cento va in parti uguali ai Comuni nel cui territorio ci sono agglomerati industriali con impianti petrolchimici e che hanno avviato progetti di prevenzione e screening per la diagnosi delle malattie oncologiche.
I soldi, però, non arrivano in automatico. Per ottenerli ogni ente dovrà presentare un’istanza con il piano di utilizzo approvato dall’organo comunale competente e rispettare poi gli obblighi di rendicontazione.
Una misura al terzo anno
Secondo l’On. Abbate che e ha dato comunicazione, si tratta di una misura strutturale, arrivata al terzo anno consecutivo grazie a un suo emendamento approvato in Commissione Bilancio. Il deputato la inserisce in un percorso più ampio per le aree produttive siciliane, dalla liquidazione dei Consorzi Asi alla vendita dei lotti industriali, fino alle strade collegate agli agglomerati, come la circonvallazione di Pozzallo. L’auspicio, conclude, è che gli uffici comunali preparino in fretta i piani di utilizzo.
Non è la prima volta che la Regione interviene sulle zone industriali iblee. Nel dicembre 2024 la giunta aveva destinato oltre 8 milioni di euro alle aree industriali di Ragusa e di Modica-Pozzallo, mentre nel 2023 un altro stanziamento da 2 milioni era andato ai Comuni dell’isola con aree industriali.
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