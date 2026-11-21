Dalla provincia di Ragusa all’Onu: una cooperativa iblea nella missione siciliana a New York

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C’è anche un pezzo di provincia di Ragusa nella missione con cui il Distretto della pesca e crescita blu, il Cosvap, ha portato le produzioni siciliane negli Stati Uniti. Tra le aziende che hanno partecipato al percorso di promozione a New York figura infatti la Progetto Natura, società cooperativa agricola di Ragusa.

La cena alla residenza italiana presso l’Onu

Il momento centrale è stato mercoledì 18 novembre, nella prima Giornata internazionale della Dieta mediterranea. Su invito dell’ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, il distretto ha curato una cena con i prodotti delle filiere agroalimentari e ittiche siciliane, servita durante un ricevimento per i rappresentanti dei Paesi del gruppo degli Amici della sicurezza alimentare e della nutrizione.

Al tavolo, tra gli altri, c’erano esponenti delle istituzioni, giornalisti e rappresentanti del mondo economico e finanziario, compreso il responsabile per il Nord America della Banca d’Italia, Carmine Porello.

Il quarto appuntamento americano

Quella del 18 novembre è stata la quarta tappa newyorkese del progetto Cluster in Sicilia, dopo la presentazione alla Columbus Citizens Foundation, la partecipazione al Fancy Food Show, una delle principali fiere alimentari internazionali, e la degustazione del 16 novembre al Palazzo di Vetro dopo un convegno sulla Dieta mediterranea.

Accanto alla cooperativa ragusana hanno preso parte alla missione Siciliana Fish, Medimar, Carlino, Ittigel, Masì, Bonfissuto, Agroalimentare Sciacca e MMM. Per le imprese del territorio il mercato nordamericano resta uno sbocco ambito, come raccontano anche le storie di chi fa del mare un laboratorio per il futuro.

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