Il cioccolato modicano va a Perugia, nella più grande vetrina italiana del cacao. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha deciso di sostenere la partecipazione del movimento «In Arte il Cacao» a Eurochocolate, il festival internazionale in corso fino al 22 novembre.
Uno stand per le aziende del movimento
A chiedere il contributo è stata l’associazione «Mani in arte». Il cuore dell’iniziativa è l’associazione «In Arte il Cacao», con sede a Modica, che anima l’omonimo movimento. A Perugia il festival è organizzato in due aree, una per i produttori bean-to-bar e la filiera dolciaria e pasticcera, l’altra per gastronomia, alta cucina, cibo di strada e mixology. Lì trova posto anche lo stand «In Arte il Cacao», pensato per accogliere tutte le aziende aderenti, che potranno raccontare e far assaggiare i propri prodotti.
La scommessa della Provincia
Per l’ente di viale del Fante, Eurochocolate è un’occasione di visibilità nazionale e internazionale per il sistema produttivo ibleo e una leva di promozione turistica per tutta la provincia. Il contributo, approvato dal presidente a fine ottobre, rientra nelle regole con cui il Consorzio sostiene le manifestazioni legate alle produzioni e alle tradizioni locali. Non è ancora stato reso noto quante aziende iblee siano presenti allo stand.
Il sostegno arriva in un autunno complicato per la festa di casa: ChocoModica ha vissuto settimane di incertezza ed è finita al centro della disputa sul marchio della manifestazione. Così, mentre in città si discute di chi sia la festa, il cioccolato ibleo si fa vedere a Perugia.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.