Il cioccolato modicano a Eurochocolate: 3mila euro dalla Provincia per lo stand di Perugia

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Il cioccolato modicano va a Perugia, nella più grande vetrina italiana del cacao. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha deciso di sostenere la partecipazione del movimento «In Arte il Cacao» a Eurochocolate, il festival internazionale in corso fino al 22 novembre.

Uno stand per le aziende del movimento

A chiedere il contributo è stata l’associazione «Mani in arte». Il cuore dell’iniziativa è l’associazione «In Arte il Cacao», con sede a Modica, che anima l’omonimo movimento. A Perugia il festival è organizzato in due aree, una per i produttori bean-to-bar e la filiera dolciaria e pasticcera, l’altra per gastronomia, alta cucina, cibo di strada e mixology. Lì trova posto anche lo stand «In Arte il Cacao», pensato per accogliere tutte le aziende aderenti, che potranno raccontare e far assaggiare i propri prodotti.

La scommessa della Provincia

Per l’ente di viale del Fante, Eurochocolate è un’occasione di visibilità nazionale e internazionale per il sistema produttivo ibleo e una leva di promozione turistica per tutta la provincia. Il contributo, approvato dal presidente a fine ottobre, rientra nelle regole con cui il Consorzio sostiene le manifestazioni legate alle produzioni e alle tradizioni locali. Non è ancora stato reso noto quante aziende iblee siano presenti allo stand.

Il sostegno arriva in un autunno complicato per la festa di casa: ChocoModica ha vissuto settimane di incertezza ed è finita al centro della disputa sul marchio della manifestazione. Così, mentre in città si discute di chi sia la festa, il cioccolato ibleo si fa vedere a Perugia.

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