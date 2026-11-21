Ragusa, arrivano le maxi-batterie: RWE ha aperto il cantiere, via libera anche ad A2A

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A Ragusa si costruisce un impianto capace di immagazzinare energia elettrica sufficiente, secondo le stime dell’azienda, a coprire il fabbisogno di punta serale di circa 21 mila famiglie per quattro ore. Non sarà una centrale elettrica tradizionale né un parco fotovoltaico. Sarà un grande sistema di batterie industriali, destinato a conservare elettricità e a restituirla alla rete quando serve. I lavori sono già cominciati e l’entrata in funzione è prevista per la fine del 2027. La provincia di Ragusa è già interessata dalla diffusione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile. L’arrivo delle grandi batterie introduce una funzione diversa: non soltanto produrre elettricità, ma contribuire alla sua gestione e distribuzione nel tempo.

L’investimento è del gruppo tedesco RWE, che il 10 novembre ha annunciato l’apertura del cantiere del suo primo sistema di accumulo in Italia. Nove giorni dopo è arrivata un’altra notizia: A2A, presentando a Palermo il bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia, ha comunicato di aver ottenuto l’autorizzazione per un impianto da 100 megawatt nel Comune di Ragusa.

Si tratta di due iniziative che si inseriscono in un fenomeno più ampio. In Italia stanno aumentando gli investimenti nei sistemi di accumulo dell’energia elettrica, indicati con la sigla BESS, acronimo dall’inglese Battery Energy Storage System. E il territorio ragusano, già interessato da una consistente presenza di impianti fotovoltaici, entra anche in questa nuova fase dello sviluppo energetico.

L’impianto RWE: 42 container e quattro ore di autonomia

L’impianto RWE avrà una potenza di 62,5 megawatt e una capacità nominale di accumulo di 262,5 megawattora. Sarà composto da 42 container contenenti batterie agli ioni di litio, collegati a una sottostazione elettrica e alla rete nazionale a 150 kilovolt. La distinzione fra potenza e capacità è importante. I megawatt misurano quanta potenza elettrica può essere erogata in un determinato momento; i megawattora indicano invece la quantità di energia che può essere immagazzinata. Nel caso dell’impianto ragusano, le batterie potranno sostenere l’erogazione alla massima potenza per circa quattro ore. L’energia sarà immessa nella rete e utilizzata secondo le esigenze del sistema elettrico.

La costruzione non riguarda soltanto le batterie. Il 12 novembre PLC System ha annunciato un contratto con RWE per realizzare la sottostazione elettrica e le opere di connessione. Il completamento di queste infrastrutture è previsto entro il terzo trimestre del 2027.

Il secondo progetto: l’autorizzazione ad A2A

Il secondo progetto è emerso dalla presentazione del quinto bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia di A2A, avvenuta il 19 novembre nella sede di Sicindustria a Palermo. Il gruppo ha comunicato di aver ottenuto nel settembre 2026 l’autorizzazione per un sistema di accumulo da 100 megawatt nel comune di Ragusa. Il provvedimento corrispondente è il decreto regionale numero 1618 dell’8 settembre 2026, pubblicato il 10 settembre, che autorizza un impianto intestato alla società Ragusa BESS S.r.l. La documentazione amministrativa individua terreni nel territorio comunale, al foglio catastale 142. Non sono ancora disponibili, nella documentazione esaminata, informazioni sufficienti per stabilire la capacità effettiva di accumulo in megawattora, il costo dell’investimento e la data prevista per l’avvio dei lavori.

Negli atti regionali compaiono inoltre altre iniziative, fra cui progetti riconducibili a Leaf Energy e NP Sicilia 8. In questi casi, però, la pubblicazione di avvisi relativi agli impianti o alle connessioni elettriche non equivale necessariamente a un’autorizzazione definitiva, tanto meno all’apertura di un cantiere.

A cosa servono le grandi batterie

La diffusione dei sistemi di accumulo è legata soprattutto alla crescita delle fonti rinnovabili. Il fotovoltaico produce energia durante le ore di luce, con quantità variabili secondo le condizioni meteorologiche. Gli impianti eolici dipendono invece dalla disponibilità di vento. La domanda di elettricità segue orari e dinamiche differenti. Le batterie permettono di assorbire energia quando è disponibile e restituirla successivamente. Possono inoltre contribuire alla regolazione della frequenza e alla stabilità della rete. Non producono nuova energia e non eliminano le perdite che si verificano durante la carica e la scarica. Consentono però di utilizzare in momenti diversi una parte dell’elettricità già prodotta, riducendo alcune delle difficoltà legate alla variabilità delle rinnovabili.

Secondo Terna, alla fine di settembre 2026 gli accumuli elettrochimici installati in Italia avevano raggiunto circa 20 gigawattora di capacità e 8,3 gigawatt di potenza nominale. Il dato comprende anche i sistemi di accumulo domestici e quelli associati agli impianti fotovoltaici, non soltanto le grandi batterie industriali.

Il mercato è destinato ad ampliarsi anche attraverso il cosiddetto Macse, il meccanismo con cui Terna acquista capacità di accumulo mediante contratti di lungo periodo. Nella prima asta, svolta il 30 settembre 2025, sono stati assegnati 10 gigawattora di nuova capacità, con entrata in esercizio prevista nel 2028. Questi contratti possono rendere economicamente sostenibili investimenti che richiedono capitali elevati.

Ragusa nella mappa italiana degli accumuli

Ragusa è uno dei tasselli lungo lo Stivale. A Chignolo Po, in provincia di Pavia, BW ESS sta realizzando un impianto da 107 megawatt e 515 megawattora, con entrata in esercizio prevista nel 2027. A Cerignola, in provincia di Foggia, la stessa società sta sviluppando un sistema da 97 megawatt e 828 megawattora, destinato a entrare in funzione nel 2028. Quest’ultimo avrà una capacità di accumulo più che tripla rispetto al progetto RWE di Ragusa, pur disponendo di una potenza inferiore al doppio.

Anche i meccanismi economici sono differenti. Il progetto di Cerignola ha ottenuto un contratto nell’ambito del Macse, mentre quello di Chignolo Po è collegato al Capacity Market, un altro strumento utilizzato per garantire l’adeguatezza del sistema elettrico. Non è ancora possibile stabilire quale posizione occupi Ragusa nella distribuzione nazionale dei grandi impianti di accumulo.

Suolo e sicurezza, le domande aperte

Resta poi la questione dell’occupazione del suolo. Le batterie industriali richiedono aree per i container, le apparecchiature elettriche, i trasformatori, le distanze di sicurezza e le infrastrutture di collegamento. Le superfici effettivamente impegnate dipendono dalla configurazione progettuale e non possono essere ricavate dalla sola potenza dell’impianto.

Anche la sicurezza richiede un approfondimento specifico. Le batterie agli ioni di litio devono essere dotate di sistemi di controllo termico, rilevazione delle anomalie e protezione contro gli incendi. Il rischio di propagazione termica, noto come thermal runaway, impone soluzioni progettuali e procedure di emergenza adeguate. Occorre inoltre verificare le modalità di gestione dei componenti al termine della loro vita utile. Per il ragusano restano da conoscere nel dettaglio le superfici interessate, le destinazioni urbanistiche dei terreni, i pareri degli enti competenti, le eventuali prescrizioni antincendio e le misure previste per limitare l’impatto ambientale.

Rubrica Fuori Casa di Antonio Casa

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