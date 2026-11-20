Vittoria, paura in un condominio: aggredisce i carabinieri con un grosso bastone, arrestato 22enne

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Momenti di tensione in via San Martino, a Vittoria, dove un giovane di 22 anni ha seminato il panico all’interno di un condominio, arrivando a minacciare e aggredire i carabinieri intervenuti per riportare la situazione alla calma. Il ragazzo, di origini ghanesi, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni personali a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Tutto è iniziato con una richiesta di intervento per la presenza di una persona in forte stato di agitazione, che si aggirava nello stabile brandendo un grosso bastone. Quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono arrivati sul posto, il giovane avrebbe manifestato un comportamento particolarmente aggressivo, verosimilmente legato alla recente esecuzione di uno sfratto dall’abitazione che gli era stata concessa da un’associazione impegnata nell’accoglienza dei migranti.

La situazione è rapidamente degenerata. Nonostante i ripetuti inviti dei carabinieri a deporre il bastone, il 22enne avrebbe continuato a minacciare verbalmente gli operatori, per poi scagliarsi contro di loro. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato in supporto ai militari. Per riuscire a bloccare e immobilizzare il giovane, i carabinieri hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del Taser.

Durante le concitate fasi dell’intervento e dell’arresto, alcuni militari hanno riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in pochi giorni. Per il giovane sono così scattate le manette con le accuse di resistenza e lesioni personali nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine.

Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea. La sua eventuale responsabilità sarà accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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