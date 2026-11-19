Santa Croce Camerina, il 24 novembre corteo e Sportello Ascolto contro la violenza

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Un servizio che resta, oltre la giornata. A Santa Croce Camerina le iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne cominceranno con l’inaugurazione di uno Sportello Ascolto, e proseguiranno con un corteo per le strade del paese, un flash mob, l’arte e il teatro. L’appuntamento è per il 24 novembre, dalle 15.

Il pomeriggio è promosso dal Comune attraverso la Consulta Giovanile, con l’associazione culturale A.C.K. e la Pro Loco. A chi parteciperà viene chiesto di indossare qualcosa di nero, come segno di adesione al messaggio.

Il programma

Alle 15 l’inaugurazione dello Sportello Ascolto in via Dott. G. Iozzia, nel Centro Diurno Terza Primavera. Subito dopo, da piazza degli Studi, davanti all’Itca «Fabio Besta», partirà il corteo contro la violenza, che arriverà in piazza Vittorio Emanuele II per un momento di riflessione e un flash mob curato dall’associazione A.C.K.

La manifestazione proseguirà con un’estemporanea d’arte organizzata dalla Pro Loco, con le opere di Samatha Cannizzo e Maria Primitivo. In chiusura, alla Biblioteca comunale «G. Verga» di via Gozzi, andrà in scena lo spettacolo teatrale «Donne in Libertà», scritto e diretto dall’architetto V. Coniglio, con la danzatrice Iris Russello, Maria Giannone e le voci fuori campo di Giovanni Emmanuello.

Dimartino: «Strumenti concreti di sostegno»

«La lotta alla violenza sulle donne richiede un impegno quotidiano, fatto di ascolto, prevenzione e cultura del rispetto», dichiara il sindaco Peppe Dimartino. «Con queste iniziative vogliamo sensibilizzare la comunità e offrire anche strumenti concreti di vicinanza e sostegno a chi si trova in difficoltà». Il sindaco ringrazia l’assessore Roberta Iacono, la Consulta Giovanile e le associazioni che hanno costruito l’appuntamento.

Non è la prima volta che il paese si mobilita: lo scorso anno Santa Croce aveva fatto squadra contro la violenza con il taekwondo e la prevenzione, e nel 2024 era scesa in piazza con «Rompiamo il silenzio». Quest’anno, oltre al corteo, resterà una porta aperta.

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