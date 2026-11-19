Modica, smart working per i dipendenti comunali: due giorni da remoto, a volte tre

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Due giorni a settimana lontano dalla scrivania dell’ufficio, che in alcuni casi possono diventare tre. Il Comune di Modica ha il suo regolamento sul lavoro agile e mette nero su bianco le regole dello smart working per i dipendenti che vi saranno ammessi.

Il punto di equilibrio è stato trovato al tavolo con i sindacati. Il testo, che integra il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, è stato rielaborato dopo il confronto con le organizzazioni sindacali e la Rsu, chiuso il 12 agosto in delegazione trattante. Da lì sono uscite la regola generale delle due giornate settimanali e la possibilità di salire a tre per i lavoratori individuati con i criteri fissati dal regolamento. Con un paletto che vale sempre: prima vengono le esigenze organizzative e il funzionamento degli uffici.

Niente automatismi: progetto, accordo e firma del dirigente

Il lavoro agile non scatta da solo. Per ogni dipendente servono un progetto specifico, un accordo individuale e l’autorizzazione del dirigente del settore. Nella valutazione dei singoli casi peseranno anche le indicazioni del medico competente.

Una strada già tracciata, a costo zero

La possibilità era già scritta nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell’ente. Il contratto nazionale degli enti locali, firmato il 23 febbraio 2026, affida poi al confronto con i sindacati i criteri per l’accesso al lavoro agile e da remoto. Il regolamento non comporta costi per il bilancio, è immediatamente esecutivo e sarà comunicato a dirigenti, responsabili di elevata qualificazione e Rsu.

Un Comune che ridisegna la sua macchina

La novità arriva mentre il Comune sta ridisegnando la propria organizzazione, dopo il via libera del Ministero alla nuova dotazione organica con 160 posti da coprire. Da una parte la pianta del personale, dall’altra le regole su come e dove si lavora: sono due facce della stessa riorganizzazione.

Per chi otterrà il via libera, la scrivania di casa smette di essere un’eccezione. Due giorni a settimana, a volte tre.

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