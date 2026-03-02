Modica, via libera del Ministero alla nuova dotazione organica: 160 posti da coprire

Un passaggio decisivo per il futuro amministrativo dell’ente in dissesto. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno ha approvato la rideterminazione della dotazione organica del Comune di Modica, aprendo ufficialmente la strada a nuove assunzioni, stabilizzazioni e progressioni verticali.

Ad annunciarlo è il sindaco, Maria Monisteri Caschetto, che ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto in sede ministeriale. La Commissione, presieduta da S.E. Prefetto Carmen Perrotta, si è riunita lo scorso 18 febbraio prendendo atto della situazione del Comune, dichiarato in dissesto il 30 gennaio 2025, sulla base delle delibere di Giunta inviate a Roma.

L’organismo ha approvato la nuova dotazione organica di Palazzo San Domenico dopo un’accurata mappatura del personale in servizio e dei posti vacanti, così come previsto negli atti deliberativi trasmessi dall’Amministrazione.

Comune di Modica, 350 posti necessari: oggi ne risultano coperti 190

A entrare nel dettaglio è l’assessore al Personale, Saro Viola, che traccia un quadro numerico chiaro: la dotazione organica prevede 350 posti a tempo pieno e indeterminato. Attualmente risultano coperti 190 posti, mentre 160 sono vacanti, evidenziando una carenza strutturale significativa.

Con l’approvazione della rideterminazione da parte della Commissione ministeriale, il Comune potrà avviare un piano di rafforzamento dell’organico che prevede la stabilizzazione dei lavoratori ASU già presenti nell’ente, le assunzioni derivanti dal concorso Ripam Coesione e nuovi ingressi nel settore Politiche Sociali e Terzo Settore per il Distretto Sanitario 45.

Assunzioni a tempo indeterminato e rafforzamento della Polizia Locale

Il piano prevede l’assunzione di 57 unità a tempo pieno e indeterminato tra tecnici, amministrativi, funzionari direttivi e personale destinato a colmare i numerosi vuoti nell’organico della Polizia Locale. Parallelamente è in corso il bando per la progressione verticale che interesserà 25 dipendenti già in servizio.

L’Amministrazione comunale ha già avviato i passaggi necessari per attuare il programma di copertura dei posti in pianta organica, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti in dissesto finanziario.

Un passaggio chiave per il rilancio dell’ente in dissesto

L’approvazione della nuova dotazione organica rappresenta un atto fondamentale nel percorso di risanamento del Comune di Modica. In una fase delicata sotto il profilo economico e amministrativo, il rafforzamento del personale diventa condizione essenziale per garantire efficienza, servizi ai cittadini e capacità gestionale.

