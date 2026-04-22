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A Ragusa iscrizioni ai nidi solo online: al via la digitalizzazione dei servizi per la prima infanzia
22 Apr 2026 13:06
Il Comune di Ragusa accelera sul fronte dell’innovazione digitale e avvia un nuovo sistema completamente telematico per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Su impulso dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, per il prossimo anno scolastico le domande potranno essere presentate esclusivamente online, segnando un ulteriore passo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione.
Oltre alle iscrizioni digitali, viene introdotto anche il sistema di pagamento elettronico tramite PagoPA, con l’obiettivo di rendere le procedure più rapide, trasparenti e accessibili per tutte le famiglie.
Le domande non potranno più essere consegnate in formato cartaceo, ma dovranno essere compilate attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Ragusa, accessibile online. Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare sistemi di autenticazione digitale come SPID, CIE, CNS o EIDAS, garantendo così maggiore sicurezza e identificazione certa dell’utente.
Per chi non dispone ancora di queste credenziali, il Comune mette a disposizione il supporto dei CAF e degli uffici comunali, che potranno assistere i cittadini nella procedura di attivazione e utilizzo dei servizi digitali.
La piattaforma consente di compilare la domanda in modo guidato, allegando la documentazione richiesta e completando l’intero iter in modalità completamente digitale. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 maggio 2026.
Possono accedere al servizio i bambini tra i 3 e i 36 mesi residenti a Ragusa oppure con almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel territorio comunale. Il servizio educativo sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, garantendo un importante supporto alle famiglie.
Le richieste potranno essere presentate per diverse strutture comunali, tra cui il nido “G. B. Marini” a Ragusa Ibla, il “Prof. Totò Stella”, i nidi Palazzello 1 e Palazzello 2, il nido “Don Luigi Giussani” e il nido “San Giovanni”. Il nido Don Luigi Giussani accoglierà anche gli iscritti del nido Patro, attualmente in ristrutturazione.
I nidi comunali rappresentano un punto centrale del sistema educativo locale, con l’obiettivo di garantire inclusione, pari opportunità e continuità pedagogica secondo il modello 0-6 previsto dalla normativa nazionale. Un percorso educativo che punta allo sviluppo armonico dei bambini grazie a personale qualificato e a un ambiente formativo strutturato.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Asili Nido del Comune di Ragusa tramite telefono o email dedicate.
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