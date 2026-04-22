Via libera a 350 milioni per depurazione e reti idriche: interventi anche a Ragusa

Un piano infrastrutturale da 350 milioni di euro cambia la mappa della gestione delle acque in Sicilia, con ricadute dirette anche sul territorio di Ragusa. La Giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato lo schema di convenzione che affida al commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue la gestione di 30 progetti finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.

L’intervento rientra nella programmazione FSC 2021-2027 e punta a rafforzare reti fognarie, impianti di depurazione e sistemi di trattamento delle acque reflue in diverse aree dell’Isola, con l’obiettivo di accelerare le opere e superare le procedure di infrazione europee in materia ambientale.

Tra i progetti già avviati o in fase di attuazione figura anche l’intervento in contrada Lusia, nel territorio ragusano, per un valore complessivo di 16,5 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati tramite FSC. Un’opera strategica che punta al potenziamento del sistema depurativo locale e al miglioramento della qualità ambientale.

Il piano coinvolge inoltre altri territori chiave della Sicilia, tra cui Messina, Palermo, Niscemi e Capo d’Orlando, con interventi di adeguamento e realizzazione di infrastrutture idriche essenziali.

Con la firma della convenzione, la struttura commissariale nazionale per la depurazione assume il ruolo di organismo intermedio, con funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio e controllo dei progetti. Una scelta che punta alla semplificazione amministrativa e all’accelerazione dei cantieri.

Secondo quanto previsto dall’Accordo per la Coesione tra la Regione Siciliana e la Presidenza del Consiglio, le risorse complessive assegnate alla Sicilia ammontano a 5,3 miliardi di euro, con oltre 350 interventi già in fase di attuazione per un totale di 2,6 miliardi.

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