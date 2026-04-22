A Scicli 45 nuovi addetti al primo soccorso: il valore dei volontari della Misericordia

Si è concluso il corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Modica all’Istituto Comprensivo “Dantoni” di Scicli, che ha formato ben 45 addetti secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 388/03.

Un percorso intenso, fatto di teoria ma soprattutto di pratica, come dimostra anche l’attività svolta durante le esercitazioni: simulazioni di emergenza, tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzo del defibrillatore e gestione delle situazioni critiche in attesa dei soccorsi. Momenti concreti, utili, che possono davvero fare la differenza tra la vita e la morte.

Determinante, ancora una volta, il lavoro dei volontari della Misericordia, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura del soccorso e della prevenzione. Un impegno costante, guidato dal direttore e governatore della Misericordia di Modica, il dottor Angelo Gugliotta, che continua a investire nella formazione come strumento fondamentale per la sicurezza delle comunità.

Soddisfazione è stata espressa per la grande partecipazione e per l’attenzione dimostrata dai corsisti, segno di una crescente sensibilità verso temi cruciali come la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Istituto Comprensivo “Dantoni” per l’ospitalità e la collaborazione, elementi che hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa.

Quarantacinque persone in più, oggi, sanno come intervenire in caso di emergenza. E questo, per una comunità, non è un dettaglio: è una garanzia in più di sicurezza e di civiltà.

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