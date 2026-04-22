Scicli ospita il Dossier IDOS: uno sguardo scientifico sull’immigrazione

Lo studio, giunto alla sua 35° edizione, sarà presentato nella sede di corso Mazzini con inizio alle 10,30. Il dossier rappresenta un importante annuario socio-statistico dedicato al fenomeno dell’immigrazione in Italia; è curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con la rivista Confronti e con il sostegno dell’Otto per mille della Tavola Valdese e dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Esso contiene un’analisi socio-statistica dell’immigrazione in Italia realizzata grazie al contributo di oltre 100 autori tra studiosi ed esperti tra i più autorevoli a livello nazionale e internazionale. Un’ampia varietà di competenze e di prospettive scientifiche differenziate concorrono a fare del Dossier uno strumento conoscitivo “corale”, ricco non solo di dati statistici aggiornati, articolati per tutti i territori nazionali fino al dettaglio provinciale, ma anche di una pluralità di approcci e di letture sia dei fenomeni migratori sia delle fondamentali questioni loro connesse.

“Il rapporto si compone di una vasta gamma di capitoli tematici riuniti in cinque sezioni principali – spiega Giovannella Scifo, responsabile della Casa delle Culture M. H. di Scicli – alla prima, dedicata al contesto internazionale ed europeo, seguono quelle che esaminano, rispettivamente, le caratteristiche dei flussi migratori e della presenza straniera in Italia, le dinamiche di integrazione e inserimento sociale dei migranti nel Paese, l’inserimento occupazionale e il contributo all’economia nazionale da parte dei lavoratori stranieri, il quadro migratorio di ciascuna regione e provincia autonoma”. Prevista la proiezione di un video di presentazione a cura di Vibes-Video Beckwith Studio. Saranno presenti Luca Di Sciullo, presidente del Centro studi e Ricerca Idos, Mariem Salem che modra i lavori ed è membro direttivo dell’Associazione Voce di Comunità Scicli di cui è presidente Khaoula Khalifa presente anch’essa all’incontro che farà un suo intervento come lo stesso vale per Giovannella Scifo e Dorothea Muller vice moderatora della tavola Valdese.

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