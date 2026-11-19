La questione riguarda chi debba sostenere i costi dell’assistenza a persone fragili. Il Tribunale ha dato ragione all’Asp, il Comune di Ragusa sceglie di giocarsi il secondo grado e di presentare appello alla Corte d’appello di Catania contro la sentenza con cui, a maggio, il Tribunale di Ragusa ha chiuso a favore dell’Azienda sanitaria provinciale la causa sulle rette dei disabili psichici.
In gioco c’è un credito che il Comune rivendica: le quote di compartecipazione alle rette per l’assistenza a persone con disabilità psichica. Nel 2022 l’ente aveva ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo, per farsi pagare quelle somme. L’Asp si è opposta. Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’Azienda sanitaria e ha revocato il decreto ingiuntivo.
Non siamo in possesso dei dati che servirebbero a misurare la partita, a quanto ammonti il credito né a quali anni e strutture si riferisca Resta un fatto. A fronteggiarsi in tribunale sono due enti pubblici, su una questione in merito alla quale non dovrebbero esserci divergenze.
Ora la parola passa ai giudici di secondo grado di Catania. Dovranno stabilire chi deve pagare quelle quote: dietro i numeri di sentenze e decreti ci sono persone che di quell’assistenza hanno bisogno.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.