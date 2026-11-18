Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Modica, una foto vale un’adesione: Samuele Cannizzaro tra gli azzurri di Minardo
18 Nov 2026 10:15
ITK In politica le fotografie non sono mai soltanto fotografie. Quella pubblicata dal commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e rilanciata sui social dopo la sua trasferta a Modica, che abbiamo ripreso anche noi, racconta più di quanto si voglia far intendere. Il messaggio ufficiale è semplice: il commissario riunisce i vertici azzurri, con il commissario provinciale, gli esponenti del partito e gli assessori di riferimento delle giunte cittadine. Ma agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio. Attorno a quel tavolo c’è anche chi l’adesione a Forza Italia non l’ha mai ufficializzata: l’assessore modicano Samuele Cannizzaro.
Il precedente di Mario Marino
Il copione è già visto. Un mese fa, alla riunione dei sindaci convocata da Minardo, accanto a Maria Monisteri e Peppe Cassì compariva anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, che fino a quel momento non aveva annunciato nulla. Tre giorni dopo è arrivata l’ufficialità: Marino passa a Forza Italia, accolto dallo stesso commissario regionale. Prima la foto, poi l’annuncio.
Tutto lascia pensare che con Cannizzaro possa accadere lo stesso, e che la comunicazione ufficiale sia questione di giorni. Del resto, la sua presenza a quella riunione in qualità di assessore non azzurro sarebbe difficile da spiegare: un incontro di partito, con i vertici di partito, non è il luogo in cui ci si siede per caso. Di fatto, quella foto ha già fatto ciò che un comunicato non ha ancora fatto: gli ha messo addosso la casacca azzurra.
La chiave del rimpasto
Letta così, l’immagine aiuta a capire anche un passaggio dell’estate. Quando, ad agosto, è nata la terza giunta Monisteri, quella che ha certificato il peso decisivo di Forza Italia a Palazzo San Domenico, Cannizzaro è rimasto al suo posto senza alcuno scossone, con le deleghe a Politiche giovanili, Ecologia, Transizione ecologica, tutela degli animali, Gac dei Due Mari e Verde pubblico. Segno che, anche senza un’ufficializzazione, una condivisione di intenti con gli azzurri c’era già, abbastanza da considerarlo dei loro.
Oggi quella foto chiude il cerchio. Cannizzaro, a questo punto, è a tutti gli effetti un assessore di Forza Italia, in attesa soltanto che lo dica lui. E a Modica il partito di Minardo, che già detta la linea in giunta e ragiona sulla successione alla sindaca, allarga ancora la sua squadra.
In politica le fotografie non sono mai soltanto fotografie. Quella pubblicata dal commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e rilanciata sui social dopo la sua trasferta a Modica, che abbiamo ripreso anche noi, racconta più di quanto si voglia far intendere. Il messaggio ufficiale è semplice: il commissario riunisce i vertici azzurri, con il commissario provinciale, gli esponenti del partito e gli assessori di riferimento delle giunte cittadine. Ma agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio. Attorno a quel tavolo c’è anche chi l’adesione a Forza Italia non l’ha mai ufficializzata: l’assessore modicano Samuele Cannizzaro.
Il precedente di Mario Marino
Il copione è già visto. Un mese fa, alla riunione dei sindaci convocata da Minardo, accanto a Maria Monisteri e Peppe Cassì compariva anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, che fino a quel momento non aveva annunciato nulla. Tre giorni dopo è arrivata l’ufficialità: Marino passa a Forza Italia, accolto dallo stesso commissario regionale. Prima la foto, poi l’annuncio.
Tutto lascia pensare che con Cannizzaro possa accadere lo stesso, e che la comunicazione ufficiale sia questione di giorni. Del resto, la sua presenza a quella riunione in qualità di assessore non azzurro sarebbe difficile da spiegare: un incontro di partito, con i vertici di partito, non è il luogo in cui ci si siede per caso. Di fatto, quella foto ha già fatto ciò che un comunicato non ha ancora fatto: gli ha messo addosso la casacca azzurra.
La chiave del rimpasto
Letta così, l’immagine aiuta a capire anche un passaggio dell’estate. Quando, ad agosto, è nata la terza giunta Monisteri, quella che ha certificato il peso decisivo di Forza Italia a Palazzo San Domenico, Cannizzaro è rimasto al suo posto senza alcuno scossone, con le deleghe a Politiche giovanili, Ecologia, Transizione ecologica, tutela degli animali, Gac dei Due Mari e Verde pubblico. Segno che, anche senza un’ufficializzazione, una condivisione di intenti con gli azzurri c’era già, abbastanza da considerarlo dei loro.
Oggi quella foto chiude il cerchio. Cannizzaro, a questo punto, è a tutti gli effetti un assessore di Forza Italia, in attesa soltanto che lo dica lui. E a Modica il partito di Minardo, che già detta la linea in giunta e ragiona sulla successione alla sindaca, allarga ancora la sua squadra.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata