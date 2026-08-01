Ecco la terza giunta Monisteri a Modica: Forza Italia prende le redini del governo cittadino. Minardo: “Ora stabilità”

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MODICA – Non è soltanto un rimpasto. È il terzo cambio di squadra in poco più di un anno di amministrazione e rappresenta un nuovo equilibrio politico che certifica la presenza decisionale e abbondante di Forza Italia. Dopo settimane di trattative e tensioni, è stata ufficializzata oggi la nuova giunta comunale, la “Monisteri ter”, che arriva dopo le dimissioni degli assessori Tino Antoci e Antonio Drago, usciti dall’esecutivo sbattendo la porta e acuendo la crisi politica a Palazzo San Domenico.

Con la delibera di nomina firmata questa mattina, il sindaco ha azzerato la precedente squadra e ne ha composta una nuova, mantenendo quattro assessori e introducendo tre nuovi ingressi. Un’operazione che, al di là degli assetti amministrativi, segna soprattutto il rafforzamento del peso politico di Forza Italia nella guida della città. Dalla vittoria elettorale alle tre giunte

Quella annunciata oggi è infatti la terza giunta dell’era Monisteri.

La prima era nata all’indomani delle elezioni comunali, sostenuta da una coalizione ampia nella quale convivevano diverse anime del centrodestra e del civismo. Un equilibrio che si è incrinato con il progressivo deterioramento dei rapporti con la componente riconducibile all’on. Ignazio Abbate, protagonista di una profonda frattura politica che aveva già costretto il sindaco a un primo significativo rimpasto.

La seconda giunta era stata il tentativo di ricomporre gli equilibri dopo quella spaccatura, ma anche quel nuovo assetto non è riuscito a garantire la stabilità auspicata.

Nel frattempo è cambiato anche il quadro politico personale del sindaco, che alcuni mesi fa ha aderito a Forza Italia, sancendo un nuovo riferimento politico destinato oggi a tradursi anche nella composizione della squadra di governo. La nuova squadra

Il nuovo esecutivo sarà composto da sette assessori.

Il ruolo di vicesindaco a Saro Viola, che avrà le deleghe a Risorse umane, Polizia locale e sicurezza urbana, sicurezza nei luoghi di lavoro, Stato civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali e rapporti con i centri sociali comunali.

Piero Armenia seguirà Manutenzioni, Centro storico, Decoro e arredo urbano, Suap, Commercio e artigianato e Contenzioso.

Samuele Cannizzaro manterrà le competenze su Politiche giovanili, Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, tutela degli animali, Gac dei Due Mari e Verde pubblico.

Gli ingressi nuovi

A Mommo Carpentieri vengono affidati Lavori pubblici, Urbanistica e Fua.

Leandro Giurdanella si occuperà di Turismo, Spettacolo, Mobilità urbana ed extraurbana, Transizione digitale, Innovazione tecnologica e Protezione dei dati.

Corrado Roccasalvo avrà le deleghe a Protezione civile, Randagismo, valorizzazione del patrimonio comunale, Fiere e mercati, Partecipate e rapporti con il Consiglio comunale.

Infine Concetta Spadaro guiderà Politiche educative, Istruzione, Politiche sociali e inclusione, Associazionismo e volontariato. Monisteri: “Una squadra con una solida base politica”

Nel presentare il nuovo esecutivo, il sindaco ha rivendicato la scelta come un passaggio necessario per rilanciare l’azione amministrativa.

«Con la ferrea volontà di rilanciare l’azione amministrativa – ha dichiarato Maria Monisteri – abbiamo delineato un quadro politico chiaro che vede il mio partito, Forza Italia, farsi carico del senso di responsabilità di guidare il governo di Modica. Insieme all’onorevole Nino Minardo abbiamo condiviso un percorso che ha portato alla formazione di una squadra con una solida base politica, aperta anche a forze sociali ed espressioni della società civile».

Il sindaco ha spiegato che la nuova giunta nasce «su scelte politiche» ma anche su «competenza, entusiasmo ed esperienza», ponendo tra gli obiettivi prioritari «la stabilità, la collaborazione e la condivisione delle linee di azione». Minardo: “Forza Italia guida una nuova fase”

A pochi minuti dall’annuncio del sindaco è arrivata anche la presa di posizione del commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, che di fatto certifica la regia politica dell’operazione.

«Auguro buon lavoro alla nuova giunta comunale e al sindaco Maria Monisteri, una guida seria e affidabile. Dopo una verifica durata alcune settimane era necessario completare la squadra amministrativa e restituire alla città una giunta pienamente operativa», ha dichiarato.

Minardo ha poi invitato a guardare oltre la vicenda modicana, indicando come obiettivo «stabilità, responsabilità e collaborazione» e allargando il ragionamento all’intera provincia di Ragusa. Secondo il leader degli azzurri, il centrodestra deve ora lavorare a una maggiore unità politica, superando le divisioni locali e costruendo un percorso condiviso tra i partiti della coalizione e le realtà civiche.

Un messaggio che va oltre la semplice ricomposizione della giunta di Modica e che sembra indicare come il laboratorio politico avviato nella città della Contea possa rappresentare un tassello di una più ampia strategia di ricomposizione del centrodestra ibleo.



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