Rapina a Vittoria: aggrediscono un ciclista, poi tentano di svuotargli il conto al bancomat

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Una rapina consumata in pieno centro a Vittoria, una fuga in auto e il tentativo di utilizzare immediatamente le carte sottratte alla vittima. È il quadro ricostruito dalla Polizia di Stato che ha portato all’arresto in flagranza di due vittoriesi, un uomo di 43 anni e una donna di 32 anni, ritenuti responsabili in concorso dei reati di rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una rapina avvenuta nel centro abitato di Vittoria. Le indagini immediate condotte dagli agenti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Comiso e Vittoria hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di individuare rapidamente i presunti responsabili.

Aggredito mentre era in bicicletta: cade a terra durante lo scippo

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni investigative, la vittima stava percorrendo una strada cittadina in sella alla propria bicicletta quando sarebbe stata avvicinata dai due indagati.

I due, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero tentato di impossessarsi del borsello dell’uomo. Nel corso dell’azione la vittima sarebbe stata strattonata con forza, perdendo l’equilibrio e cadendo rovinosamente sull’asfalto.

La rapina avrebbe provocato anche conseguenze fisiche per il ciclista, elemento che ha portato gli investigatori a contestare anche il reato di lesioni personali.

La fuga in auto rubata e il tentativo di prelevare 1.000 euro

Dopo la segnalazione sono scattate le ricerche sul territorio. Le Volanti dei Commissariati di Vittoria e Comiso hanno intercettato i due sospettati a bordo di un’autovettura risultata rubata nella stessa mattinata.

Durante il controllo gli agenti avrebbero trovato nella disponibilità degli arrestati la refurtiva sottratta poco prima alla vittima.

Non solo. I due sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di effettuare un prelievo di denaro da uno sportello bancomat, utilizzando gli strumenti di pagamento sottratti durante la rapina.

Secondo gli investigatori, il tentativo di prelievo avrebbe riguardato una somma di 1.000 euro.

Arrestati e trasferiti in carcere

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, mentre la donna è stata trasferita nella Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania.

Entrambi sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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