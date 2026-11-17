Il modicano Minardo: “Il prossimo governatore sarà di Forza Italia” poi diserta la riunione con Schifani

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

TK «Il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia». Il modicano Nino Minardo, commissario regionale degli azzurri in Sicilia, lo ha detto questa mattina a Palermo, rivolgendosi al partito in vista delle prossime regionali e delle politiche. Secondo Minardo il voto non si vincerà «con gli espedienti», ma con la capacità di interpretare il cambiamento che, a suo dire, i siciliani chiedono. «Forza Italia si candida a questo, altro che lotteria dei nomi», ha aggiunto, richiamando la vocazione del partito e l’insegnamento di Silvio Berlusconi.

Più confronto e spazio a giovani e amministratori

Ai suoi Minardo ha chiesto di «uscire dalle piccole dinamiche» interne. Il cambiamento, ha spiegato, deve partire dal metodo: più confronto nel partito e più spazio a giovani, amministratori locali e società civile. «Non è un fatto generazionale, siamo tutti tasselli importanti, a prescindere dai ruoli che ricopriamo».

Il ritorno al voto per le Province

Per il commissario azzurro la partecipazione passa anche dall’elezione diretta degli organi delle ex Province, come il Libero Consorzio di Ragusa: «Ci auguriamo che la nuova legge arrivi presto all’approvazione in Parlamento. L’elezione diretta, dopo oltre un decennio, restituirà finalmente ai cittadini la rappresentanza che spetta loro».

Infine un messaggio al centrodestra: la coalizione, secondo Minardo, vincerà «con la capacità di proposta e con le energie nuove che saprà coinvolgere, non con un personale politico che vive di espedienti per garantirsi la sopravvivenza». Il commissario di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, ha però disertato la riunione tra il gruppo parlamentare dell’Ars e il governatore Renato Schifani, a confronto sulla manovra di stabilità regionale. Secondo quanto si apprende Minardo avrebbe comunicato la sua assenza mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro che si è svolto a Palazzo dei Normanni

Leggi anche: Forza Italia a Ragusa cambia guida: Cugnata vola alla Regione, arriva Occhipinti e Cassì frena sulle Regionali: «Potrei restare sindaco fino alla fine»

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it