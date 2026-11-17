Ragusa-Catania, varata la prima campata del viadotto Vallone delle Coste sulla 514. Lotto 3 resta fermo

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Un altro passo avanti per la nuova Ragusa-Catania. Nel Lotto 1 del nuovo collegamento è stata varata la prima delle dieci campate del viadotto Vallone delle Coste, una delle opere di maggiore complessità tecnica del tratto. Lo comunica Anas.

Il viadotto Vallone delle Coste in numeri

Il viadotto si trova lungo la statale 514 “di Chiaramonte”, nel tratto compreso tra lo svincolo con la statale 115 e la direttrice per Chiaramonte Gulfi, e si sviluppa per circa 300 metri. È formato da due impalcati a struttura mista acciaio-calcestruzzo, uno per ciascuna carreggiata, ognuno articolato in cinque campate. La carpenteria metallica pesa complessivamente circa 2.260 tonnellate.

Secondo Anas, le operazioni di assemblaggio e varo hanno richiesto un’attenta pianificazione delle fasi esecutive, per la morfologia della valle e per i limitati spazi disponibili nelle aree di cantiere.

Il varo segna un ulteriore avanzamento dei lavori del Lotto 1 e arriva dopo quello del cavalcavia a campata unica eseguito venerdì 13 novembre nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Tempi di percorrenza ridotti fino al 40%

Il nuovo collegamento Ragusa-Catania punta a migliorare la sicurezza e la mobilità della Sicilia orientale, con una riduzione prevista dei tempi di percorrenza fino al 40%. L’infrastruttura sarà inoltre predisposta per le tecnologie Smart Road, con sistemi di monitoraggio, comunicazione e gestione digitale della rete.

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