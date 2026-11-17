Iblea Acque, a settembre incassati 3 milioni contro 300mila: sotto accusa l’ATI

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Nel settembre 2026 Iblea Acque ha incassato circa 3 milioni di euro, contro appena 300mila euro nel settembre 2025: incassi aumentati di dieci volte nell’arco di un anno. Il dato arriva mentre i cittadini della provincia di Ragusa fanno i conti con l’aumento delle tariffe idriche e con un servizio che continua a presentare carenze, e riporta al centro le responsabilità della gestione passata e dell’Assemblea territoriale idrica.

Il capitale sociale e le tariffe basse

Sotto accusa le scelte degli anni precedenti: la società chiamata a gestire il servizio idrico di un’intera provincia è stata costituita con appena 100mila euro di capitale sociale, mentre si mantenevano tariffe tra le più basse d’Italia senza affrontare la copertura dei costi effettivi del servizio. Costi energetici, difficoltà di riscossione, condizioni delle reti ed esigenze finanziarie della società, è la contestazione, andavano monitorati costantemente. Oggi l’ATI approva aumenti tariffari per garantire la sostenibilità della gestione: perché, è la domanda, non si è intervenuti prima?

Viene richiamata anche la relazione 32/2025 dell’ARERA, che ha segnalato problematiche nell’aggiornamento degli atti di programmazione e organizzazione della gestione del servizio idrico nell’ambito ragusano.

La richiesta: dati pubblici e responsabilità

La richiesta è che vengano resi pubblici i dati relativi ai costi, agli incassi, agli investimenti e alle scelte tariffarie degli anni precedenti e che si accertino le responsabilità politiche e amministrative di chi ha programmato e gestito il servizio, distinguendole da quelle di chi oggi è chiamato a porvi rimedio.

A sollevare la questione è il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro (Mpa), che chiama in causa il presidente dell’ATI, Bartolo Giaquinta, sindaco di Giarratana, e le precedenti gestioni di Iblea Acque, riconoscendo invece all’attuale gestione lo sforzo per recuperare liquidità. «Il presidente Giaquinta non può limitarsi a ricordare che l’acqua nella nostra provincia costa meno che altrove. Una tariffa bassa non è un successo amministrativo se non è accompagnata da un servizio efficiente e da una gestione economicamente sostenibile», afferma Mauro. «Non è accettabile che gli errori del passato vengano scaricati sulle famiglie e sull’attuale amministrazione di Iblea Acque. Chi ha avuto il compito di governare il sistema deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni».

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