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Marina di Modica, dipendenti della BAPS e Marevivo: 246 kg di rifiuti da due spiagge
17 Nov 2026 13:07
Dipendenti della Banca Agricola Popolare di Sicilia e le loro famiglie in spiaggia per ripulire le coste. La BAPS e la Fondazione Marevivo uniscono di nuovo le forze per un progetto dedicato alla tutela delle coste e del mare della Sicilia: le prime due giornate di pulizia, il 7 novembre a Marina di Modica e il 14 novembre lungo il litorale di Mascali/Fondachello, hanno permesso di recuperare complessivamente 246 chili di rifiuti, tra plastica, vetro, carta e altri materiali.
Il progetto è nato nell’ambito del piano di impresa “FUTURA” della banca e si articola in tre appuntamenti dedicati alla pulizia dei litorali siciliani. Il terzo incontro è in programma nella primavera del 2027, con l’obiettivo di abbracciare e valorizzare l’intero territorio regionale.
Le giornate non sono pensate soltanto come interventi di bonifica, ma anche come momento di coesione interna e di team building sui valori della sostenibilità. Per questo l’iniziativa ha coinvolto direttamente il personale della BAPS e le famiglie, in un’occasione di riflessione sull’impatto ambientale delle scelte quotidiane e sui consumi sostenibili. Non è la prima collaborazione tra la banca e Marevivo: a maggio, insieme ad Arca Fondi, erano stati recuperati tremila metri di plastica dai fondali di Siracusa.
“La tutela del mare passa da gesti concreti e dalla capacità di coinvolgere le comunità locali, rendendole parte attiva del cambiamento – spiega Massimiliano Falleri, responsabile progetti e attività operative di Marevivo -. Con BAPS condividiamo l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità che non si limiti alla sensibilizzazione, ma si traduca in azioni tangibili, a beneficio del territorio. Il coinvolgimento delle famiglie e delle nuove generazioni alle giornate di pulizia è fondamentale, poiché prendersi cura del mare vuol dire costruire, insieme, una responsabilità condivisa verso il presente e il futuro”.
“Promuovere la tutela del nostro patrimonio naturale attraverso iniziative trasversali e inclusive rappresenta un pilastro fondamentale della strategia ESG di Banca Agricola Popolare di Sicilia – dichiara Nico Saraceno, direttore Marketing della BAPS -. Con questo progetto, inserito nel piano d’impresa FUTURA, riaffermiamo il legame con il territorio e il mare della Sicilia. Con il coinvolgimento delle nostre persone e le loro famiglie, lasciamo un segno tangibile di rispetto e responsabilità verso la comunità e le future generazioni”.
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