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Terremoto di magnitudo 3.8 nel Tirreno meridionale: avvertito a Messina, nessun danno
17 Nov 2026 13:04
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questa mattina, alle 6.51, nel Tirreno meridionale, nel tratto di mare a nord della Sicilia. Il sisma è stato avvertito anche a Messina, dove non ci sono stati danni a persone o cose: soltanto tanto spavento tra chi era già sveglio.
Epicentro in mare, a 10 chilometri di profondità
A localizzare il terremoto è stata la Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma. L’epicentro si trova in mare e l’ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri.
La scossa più forte di una sequenza ancora in corso
Quella di stamattina è la scossa più significativa di una sequenza sismica che da giorni interessa il mare a nord dell’isola. Lo scorso 11 novembre, nella stessa area, era stata registrata una scossa di magnitudo 4.1, seguita da altre minori.
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