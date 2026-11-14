Home / Attualità
Salmonella nel datterino prodotto a Vittoria: il Ministero richiama un lotto

Salmonella nel datterino prodotto a Vittoria: il Ministero richiama un lotto

14 Nov 2026 17:04
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Torna l’allarme Salmonella sul pomodoro, e questa volta porta dritto a Vittoria. Il Ministero della Salute ha pubblicato il 12 novembre un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di pomodoro datterino in cui è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp. Lo stabilimento di produzione si trova in contrada Fanello, a Vittoria.

Il lotto da non mangiare

  • Denominazione di vendita: Pomodoro Datterino
  • Marchio: L’Ortofrutticola F S.r.l.
  • Lotto di produzione: 4406
  • Confezione: 500 grammi
  • Commercializzato da: L’Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi (Caltanissetta)
  • Prodotto da: Mediterranea S.n.c. di Milanese Rosanna & C.
  • Stabilimento: contrada Fanello, M.O.F. Box 50, Vittoria
  • Motivo del richiamo: rischio microbiologico, presenza di Salmonella spp.

Cosa fare se lo avete in casa

Chi ha acquistato una confezione di quel lotto non deve consumarla e può riportarla al punto vendita in cui l’ha comprata per ottenere il rimborso o la sostituzione. A rilanciare l’avviso è Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. L’avviso ufficiale si può consultare sul portale del Ministero della Salute dedicato ai richiami dei prodotti alimentari.

Il caso arriva dopo settimane in cui il pomodoro siciliano è finito sotto la lente per la Salmonella: dal lotto siciliano ritirato a ottobre fino ai pomodori ragusani esclusi dalle mense di Foggia.

Foto di esiuL da Pixabay

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni