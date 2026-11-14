Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Salmonella nel datterino prodotto a Vittoria: il Ministero richiama un lotto
14 Nov 2026 17:04
Torna l’allarme Salmonella sul pomodoro, e questa volta porta dritto a Vittoria. Il Ministero della Salute ha pubblicato il 12 novembre un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di pomodoro datterino in cui è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp. Lo stabilimento di produzione si trova in contrada Fanello, a Vittoria.
Il lotto da non mangiare
- Denominazione di vendita: Pomodoro Datterino
- Marchio: L’Ortofrutticola F S.r.l.
- Lotto di produzione: 4406
- Confezione: 500 grammi
- Commercializzato da: L’Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi (Caltanissetta)
- Prodotto da: Mediterranea S.n.c. di Milanese Rosanna & C.
- Stabilimento: contrada Fanello, M.O.F. Box 50, Vittoria
- Motivo del richiamo: rischio microbiologico, presenza di Salmonella spp.
Cosa fare se lo avete in casa
Chi ha acquistato una confezione di quel lotto non deve consumarla e può riportarla al punto vendita in cui l’ha comprata per ottenere il rimborso o la sostituzione. A rilanciare l’avviso è Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. L’avviso ufficiale si può consultare sul portale del Ministero della Salute dedicato ai richiami dei prodotti alimentari.
Il caso arriva dopo settimane in cui il pomodoro siciliano è finito sotto la lente per la Salmonella: dal lotto siciliano ritirato a ottobre fino ai pomodori ragusani esclusi dalle mense di Foggia.
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