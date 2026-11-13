Pomodori ragusani esclusi dalle mense di Foggia: la salmonella colpisce l’immagine

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TK Una misura sanitaria adottata a centinaia di chilometri di distanza rischia di avere un peso anche sull’immagine e sul mercato di uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura ragusana. Nelle mense scolastiche, ospedaliere e socio-assistenziali della provincia di Foggia tornano infatti i pomodori freschi crudi, ma con una precisa eccezione: non potranno provenire dalle province di Ragusa e Caltanissetta.

La decisione è stata assunta nell’ambito delle misure di prevenzione contro la salmonellosi e restringe una precedente sospensione più ampia che aveva riguardato il consumo di pomodoro fresco crudo nella ristorazione collettiva. Adesso il divieto generalizzato viene meno, ma resta concentrato sui prodotti provenienti dalle due province siciliane.

Per il territorio ragusano il passaggio non è affatto secondario. La provincia rappresenta infatti uno dei distretti ortofrutticoli più importanti della Sicilia e la produzione di pomodoro, soprattutto nelle aree di Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e Scicli, costituisce una parte rilevante dell’economia agricola locale.

Il rischio, al di là delle quantità effettivamente destinate alle mense pugliesi, è soprattutto quello di un danno reputazionale: vedere indicata genericamente la provenienza “Ragusa” come elemento sufficiente per escludere il prodotto rischia di coinvolgere nella percezione pubblica un intero sistema produttivo, anche se eventuali criticità possono riguardare specifici lotti, filiere o aziende e non automaticamente tutti i produttori della provincia.

La disposizione: pomodoro crudo sì, ma non se arriva da Ragusa o Caltanissetta

Secondo quanto comunicato dall’ASL di Foggia e recepito dal Comune, nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e negli altri servizi di ristorazione collettiva torna a essere consentita la somministrazione di pomodori freschi crudi.

Gli operatori dovranno però accertarne con precisione la provenienza: i prodotti originari delle province di Ragusa e Caltanissetta restano esclusi e la tracciabilità dovrà essere verificata attraverso la documentazione commerciale e i documenti di accompagnamento delle forniture. La disposizione è immediatamente efficace e resterà valida fino a nuove indicazioni delle autorità sanitarie.

Il provvedimento non equivale dunque a un divieto generale di vendita dei pomodori ragusani né coinvolge indistintamente tutti i canali commerciali. Riguarda in questo caso la ristorazione collettiva del territorio di competenza dell’ASL Foggia.

Ma il segnale resta significativo, soprattutto perché non si tratta di un caso isolato.

Misure analoghe anche in Toscana

Già nelle scorse settimane in Toscana erano state adottate precauzioni analoghe per i pomodorini ciliegino e datterino crudi provenienti dalle province di Ragusa e Caltanissetta, oltre che per quelli dei quali non fosse possibile documentare con certezza l’origine.

Una comunicazione istituzionale del 27 ottobre, richiamando indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Toscana, segnalava un aumento di casi di salmonellosi associati al consumo di pomodorini crudi e disponeva la sospensione della somministrazione di alcuni prodotti nelle mense e nelle strutture destinate in particolare a bambini, anziani e soggetti fragili. La stessa comunicazione precisava che il rischio era considerato basso per la popolazione generale e moderato per i soggetti vulnerabili e le collettività.

Il quadro più ampio riguarda focolai di Salmonella Strathcona ST2559 e di Salmonella Typhimurium monofasica ST34, sui quali sono state avviate indagini epidemiologiche e di tracciabilità anche a livello europeo. Alcune ricostruzioni hanno collegato negli anni scorsi specifiche contaminazioni a pomodorini prodotti in Sicilia, ma per i casi più recenti le verifiche risultano ancora in corso e non è corretto attribuire automaticamente responsabilità all’intera produzione di un territorio.

Il problema per i produttori ragusani: evitare che una precauzione diventi un marchio negativo

È probabilmente questo l’aspetto più delicato per la provincia di Ragusa.

Una disposizione sanitaria può essere necessaria per tutelare consumatori e categorie fragili, ma quando il criterio utilizzato diventa la provenienza geografica provinciale il rischio è che la misura finisca per produrre effetti molto più ampi rispetto ai lotti o alle aziende eventualmente interessate dalle indagini.

Per chi produce pomodoro nel Ragusano, dunque, la questione non è soltanto sanitaria. È anche commerciale e reputazionale.

La filiera locale vive da anni sulla capacità di garantire qualità, continuità delle forniture e tracciabilità. Ciliegino, datterino e altre varietà coltivate nella fascia trasformata rappresentano un comparto che raggiunge mercati italiani ed europei. La permanenza di restrizioni legate al nome della provincia potrebbe quindi alimentare diffidenza tra acquirenti, distributori e gestori della ristorazione collettiva, anche nei confronti di aziende completamente estranee a eventuali contaminazioni.

Proprio per questo diventa decisivo distinguere con precisione tra territorio di provenienza, singoli produttori, lotti e specifiche filiere. Una tutela efficace della salute pubblica richiede controlli rigorosi, ma anche informazioni puntuali, capaci di evitare che un intero comparto venga associato indistintamente a un rischio sanitario.

Per l’agricoltura ragusana la partita è quindi doppia: garantire la massima sicurezza alimentare e, nello stesso tempo, evitare che una misura precauzionale temporanea si trasformi in un danno permanente per l’immagine del pomodoro ibleo.

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