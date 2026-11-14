Diciannove scuole in meno nel ragusano? Cosa dicono davvero i numeri

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In Sicilia risultano 172 sedi scolastiche statali in meno rispetto a undici anni fa. È uno dei dati contenuti nel XVII Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, pubblicato giovedì e dedicato quest’anno alla scuola. La Sicilia è la quarta regione italiana per diminuzione numerica delle sedi, dopo Campania, Calabria e Puglia. In tutto il Paese la riduzione è di 1.571 unità.

Il dato ha avuto grande risalto, anche attraverso titoli che parlano di scuole chiuse. Ma per comprendere che cosa sia realmente accaduto occorre distinguere la scomparsa di una sede dagli archivi ministeriali dalla cessazione delle attività didattiche in un edificio.

Lo stesso rapporto di Save the Children chiarisce la metodologia utilizzata: il numero deriva dalla differenza tra le sedi scolastiche statali censite nell’anno scolastico 2015/16 e quelle presenti nel 2026/27. In Italia si è passati da 41.284 a 39.713 sedi, con una diminuzione del 3,8 per cento. È dunque un saldo statistico. Non un elenco di 1.571 scuole delle quali sia stata verificata individualmente la chiusura.

Per capire quanto sia importante questa distinzione abbiamo esaminato le anagrafi ministeriali della provincia di Ragusa, confrontando codici meccanografici, denominazioni, indirizzi e provvedimenti regionali di dimensionamento. Una prima elaborazione, limitata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mostra una riduzione da 238 a 219 unità censite. Diciannove in meno. Ma questo numero non può essere interpretato automaticamente come diciannove scuole chiuse.

A Ragusa, per esempio, le direzioni didattiche Palazzello, Mariele Ventre e Paolo Vetri sono state aggregate ad altre istituzioni scolastiche. A Comiso, la riorganizzazione della De Amicis ha comportato il passaggio di plessi a istituti comprensivi. A Pozzallo e Modica sono avvenute operazioni analoghe.

Il decreto regionale del 4 gennaio 2024 documenta questi trasferimenti. Cambia l’istituzione scolastica di riferimento, ma l’atto non certifica la chiusura degli edifici interessati.

Esistono tuttavia situazioni più difficili da ricostruire. A Gianforma, nel territorio di Modica, il codice della scuola primaria compare nelle anagrafi ministeriali fino al 2023/24 e scompare dall’anno successivo. La sede continua a ospitare la scuola dell’infanzia, come confermano i documenti dell’istituto Carlo Amore–Piano Gesù. A Ispica rimangono da chiarire la vicenda dell’Interplesso Sant’Antonio e quella della scuola dell’infanzia Colonia–Chiara Lubich. Quest’ultima, nel 2015/16, aveva una sezione frequentata da quindici bambini, secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale. La sua assenza dalle anagrafi più recenti non permette, da sola, di stabilire se sia stata chiusa o riorganizzata.

Il confronto mette quindi in evidenza due fenomeni differenti. Da una parte ci sono gli accorpamenti e i trasferimenti amministrativi, documentati dagli atti regionali. Dall’altra rimangono sedi per le quali occorre verificare se l’attività didattica sia effettivamente cessata. Non sarebbe corretto affermare che nella provincia di Ragusa abbiano chiuso diciannove scuole. Ma neppure sostenere, allo stato delle verifiche, che nessuna abbia chiuso.

La distinzione non riduce l’importanza del problema sollevato da Save the Children. Il calo demografico sta modificando la distribuzione degli alunni e rende più complessa l’organizzazione della rete scolastica. Gli accorpamenti possono comportare la perdita dell’autonomia amministrativa e una gestione di istituti sempre più grandi, anche quando le sedi continuano a funzionare.

Una chiusura effettiva, però, ha conseguenze differenti: può costringere le famiglie a spostamenti quotidiani e privare un quartiere o una frazione di un servizio essenziale.

Rubrica Fuori Casa di Antonio Casa

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