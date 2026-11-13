Il terrore arriva per mail e svuota anche le scuole ragusane: evacuare è giusto, ma non basta

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L’editoriale

Mercoledì mattina, nei cortili del Fermi, del Vico, del Besta, della Quasimodo-Ventre e della Schininà, centinaia di ragazzi con lo zaino in spalla aspettavano di sapere se sarebbero rientrati in classe. Lo stesso giorno scuole evacuate anche a Modica e a Scicli. Il giorno dopo la scena si è ripetuta a Pozzallo, nei cinque plessi del Rogasi, e ad Acate. A svuotare le scuole non è stata una bomba, ma una mail. Anzi, la stessa mail, recapitata secondo la stampa nazionale ad almeno 280 dirigenti scolastici in tutta Italia, firmata da un sedicente «Mikhail Andropov» e scritta con parole costruite apposta per spaventare: «Siamo venuti per annientarvi». Le bombe non c’erano. Ma sarebbe un errore pensare che allora non sia successo nulla.

Diciamolo con chiarezza: evacuare è stato giusto. Davanti a una minaccia di strage nessun preside può permettersi di scommettere sulla vita dei suoi studenti, e chi ha aperto i cancelli, accompagnato i più piccoli fuori, atteso le verifiche delle forze dell’ordine ha fatto esattamente il suo dovere. Va ringraziato, non criticato. Ma proprio per questo non possiamo fermarci qui. Chi manda queste mail non vuole far esplodere niente: vuole che ci fermiamo da soli. Vuole lezioni interrotte, genitori che lasciano il lavoro di corsa, come ha ricordato il Codacons, docenti e dirigenti chiamati a gestire da soli un’emergenza che non hanno scelto, come ha denunciato la Flc Cgil. Ottiene tutto questo al prezzo di un clic. Ed è questo squilibrio, tra il costo nullo per chi minaccia e il costo enorme per una comunità intera, che deve preoccuparci.

Il rischio dell’abitudine

C’è poi un danno più sottile, quello che gli stessi interventi di questi giorni hanno chiamato assuefazione. La prima evacuazione spaventa, la seconda inquieta, la decima rischia di diventare routine. Il giorno in cui un allarme vero arrivasse in una scuola abituata ai falsi, la reazione potrebbe essere più lenta. È il vecchio «al lupo, al lupo», e i ragazzi lo conoscono bene: non possiamo permetterci di insegnarlo loro a nostre spese.

Non è uno scherzo, è un reato

Sul piano giuridico nessuno si illuda che si tratti di uno scherzo. Una mail di questo tipo può configurare il procurato allarme presso l’Autorità (articolo 658 del codice penale), l’interruzione di un pubblico servizio (articolo 340) e la minaccia aggravata (articolo 612). E colpisce un diritto che la Costituzione mette nero su bianco all’articolo 34: quello allo studio. Che il mittente si nasconda dietro server lontani o nomi inventati non cambia la natura del fatto. Cambia, semmai, la difficoltà di arrivare a lui: ed è lì che lo Stato deve dimostrare di esserci. Qualcosa si muove. A Roma è stato convocato il Cisr per definire un protocollo comune nella gestione delle segnalazioni, con un ruolo dei prefetti chiamati a disporre le evacuazioni quando ci siano elementi di rischio effettivo. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede misure rapide e chiare, a cominciare dai filtri anti spam sulle caselle delle scuole. È la direzione giusta, a patto che non diventi l’ennesima circolare.

Cosa auspichiamo

Si auspicano tre cose. Primo: indagini che arrivino in fondo, e che se ne dia conto pubblicamente, perché l’impunità è il miglior incentivo a riprovarci. Secondo: un protocollo che permetta a Prefettura, Questura e scuole di valutare la minaccia in fretta, senza scaricare la responsabilità sul singolo preside. Terzo: un’ora di educazione civica in ogni classe per spiegare ai ragazzi che cosa è successo, perché la paura che non si racconta diventa ansia. Le scuole sono il posto dove una comunità prepara il suo futuro. Chi prova a trasformarle in un luogo di paura non va inseguito con il panico, ma con la serietà delle istituzioni e la calma degli adulti. È la risposta che dobbiamo ai nostri figli.

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