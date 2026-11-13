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Il terrore arriva per mail e svuota anche le scuole ragusane: evacuare è giusto, ma non basta

Il terrore arriva per mail e svuota anche le scuole ragusane: evacuare è giusto, ma non basta

14 Nov 2026 00:04
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L’editoriale

Mercoledì mattina, nei cortili del Fermi, del Vico, del Besta, della Quasimodo-Ventre e della Schininà, centinaia di ragazzi con lo zaino in spalla aspettavano di sapere se sarebbero rientrati in classe. Lo stesso giorno scuole evacuate anche a Modica e a Scicli. Il giorno dopo la scena si è ripetuta a Pozzallo, nei cinque plessi del Rogasi, e ad Acate. A svuotare le scuole non è stata una bomba, ma una mail. Anzi, la stessa mail, recapitata secondo la stampa nazionale ad almeno 280 dirigenti scolastici in tutta Italia, firmata da un sedicente «Mikhail Andropov» e scritta con parole costruite apposta per spaventare: «Siamo venuti per annientarvi». Le bombe non c’erano. Ma sarebbe un errore pensare che allora non sia successo nulla.

Diciamolo con chiarezza: evacuare è stato giusto. Davanti a una minaccia di strage nessun preside può permettersi di scommettere sulla vita dei suoi studenti, e chi ha aperto i cancelli, accompagnato i più piccoli fuori, atteso le verifiche delle forze dell’ordine ha fatto esattamente il suo dovere. Va ringraziato, non criticato. Ma proprio per questo non possiamo fermarci qui. Chi manda queste mail non vuole far esplodere niente: vuole che ci fermiamo da soli. Vuole lezioni interrotte, genitori che lasciano il lavoro di corsa, come ha ricordato il Codacons, docenti e dirigenti chiamati a gestire da soli un’emergenza che non hanno scelto, come ha denunciato la Flc Cgil. Ottiene tutto questo al prezzo di un clic. Ed è questo squilibrio, tra il costo nullo per chi minaccia e il costo enorme per una comunità intera, che deve preoccuparci.

Il rischio dell’abitudine

C’è poi un danno più sottile, quello che gli stessi interventi di questi giorni hanno chiamato assuefazione. La prima evacuazione spaventa, la seconda inquieta, la decima rischia di diventare routine. Il giorno in cui un allarme vero arrivasse in una scuola abituata ai falsi, la reazione potrebbe essere più lenta. È il vecchio «al lupo, al lupo», e i ragazzi lo conoscono bene: non possiamo permetterci di insegnarlo loro a nostre spese.

Non è uno scherzo, è un reato

Sul piano giuridico nessuno si illuda che si tratti di uno scherzo. Una mail di questo tipo può configurare il procurato allarme presso l’Autorità (articolo 658 del codice penale), l’interruzione di un pubblico servizio (articolo 340) e la minaccia aggravata (articolo 612). E colpisce un diritto che la Costituzione mette nero su bianco all’articolo 34: quello allo studio. Che il mittente si nasconda dietro server lontani o nomi inventati non cambia la natura del fatto. Cambia, semmai, la difficoltà di arrivare a lui: ed è lì che lo Stato deve dimostrare di esserci. Qualcosa si muove. A Roma è stato convocato il Cisr per definire un protocollo comune nella gestione delle segnalazioni, con un ruolo dei prefetti chiamati a disporre le evacuazioni quando ci siano elementi di rischio effettivo. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede misure rapide e chiare, a cominciare dai filtri anti spam sulle caselle delle scuole. È la direzione giusta, a patto che non diventi l’ennesima circolare.

Cosa auspichiamo

Si auspicano tre cose. Primo: indagini che arrivino in fondo, e che se ne dia conto pubblicamente, perché l’impunità è il miglior incentivo a riprovarci. Secondo: un protocollo che permetta a Prefettura, Questura e scuole di valutare la minaccia in fretta, senza scaricare la responsabilità sul singolo preside. Terzo: un’ora di educazione civica in ogni classe per spiegare ai ragazzi che cosa è successo, perché la paura che non si racconta diventa ansia. Le scuole sono il posto dove una comunità prepara il suo futuro. Chi prova a trasformarle in un luogo di paura non va inseguito con il panico, ma con la serietà delle istituzioni e la calma degli adulti. È la risposta che dobbiamo ai nostri figli.

Leggi anche: Allarme bomba a scuola: cosa accade alla mente quando la guerra non ha più un fronte

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni