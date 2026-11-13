Case, Marina di Ragusa record d’Italia: costano +36,4%. Il centro storico perde il 22,8%

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Nessuna zona dei capoluoghi italiani corre come Marina di Ragusa: in un anno i prezzi delle case sono saliti del 36,4%, la crescita più forte d’Italia. Ma nella stessa città il centro storico di Ragusa perde il 22,8%, uno dei cali più pesanti del Paese. È la fotografia dell’Osservatorio del Centro studi Gromia sulle quotazioni Omi dell’Agenzia delle Entrate del primo semestre 2026, che analizza prezzi e affitti nei 107 capoluoghi di provincia.

«A Ragusa convivono così la zona dei capoluoghi che cresce di più e una di quelle che scendono di più», sottolinea il rapporto. Dietro Marina di Ragusa, nella classifica delle zone che corrono di più, ci sono Masnago a Varese (+27,7%), il centro storico di Ortigia a Siracusa (+27,3%) e Sant’Ambrogio, sempre a Varese (+26,3%). Il centro storico di Ragusa è invece tra i cali più forti insieme al centro storico di Isernia lungo corso Marcelli (-25,6%) e a Borgo la Martella, a Matera (-23,6%).

Al Sud corrono le zone turistiche

Al Sud, spiega il Centro studi, a crescere sono soprattutto le località turistiche: oltre a Marina di Ragusa e Ortigia, il centro di Taormina (+19,5%). In media, nei capoluoghi italiani i prezzi sono saliti dell’1,5% in un anno; la città che corre di più è Trieste (+16,7%). Chi compra per affittare incassa in media ogni anno poco più del 5% di quanto ha pagato la casa.

«Parlare di un prezzo medio della casa in Italia ha sempre meno senso: le zone più care sono nei luoghi delle vacanze, le città che crescono di più non sono le più grandi e i rendimenti migliori si trovano nei capoluoghi più piccoli. Chi compra o vende deve ragionare zona per zona», dice Fabio Salvo, amministratore delegato di Gromia. Le quotazioni Omi, precisa il rapporto, sono stime per zona e non prezzi effettivi di compravendita.

Il mercato della casa nel Ragusano si muove su più fronti: a Pozzallo servono quasi 100 mesi di reddito per comprare casa, mentre le case da affittare tutto l’anno sono sempre meno.

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