Allarme bomba nelle scuole, oggi si replica: a Pozzallo evacuati tutti e cinque i plessi del Rogasi

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Ancora un allarme bomba nelle scuole, oggi in molte scuole italiane e quindi anche in provincia di Ragusa. A Pozzallo, sono stati evacuati tutti e cinque i plessi dell’Istituto comprensivo Rogasi: lo comunica il Comune, che parla di falsi allarmi arrivati, come nei giorni scorsi, in diversi istituti.

Si ripete così lo scenario già visto ieri, dove le scuole sono state svuotate a catena dopo la mail minatoria arrivata agli istituti. Anche a Pozzallo, sottolinea il Comune, l’evacuazione ha creato «molta preoccupazione nelle famiglie dei bambini e degli studenti».

Il sindaco Ammatuna: «Servono misure rapide»

Il sindaco Roberto Ammatuna chiede al Governo decisioni veloci, «anche se non è semplice», per riportare serenità in un clima che definisce «sempre più incerto»: servono, dice, misure rapide per evitare smarrimenti comprensibili e provvedimenti «chiari e precisi», a cominciare dai filtri anti spam sulle caselle di posta delle scuole.

Il primo cittadino richiama anche l’incontro di questa mattina tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader dell’opposizione: «Mai come in questo caso l’unità di tutte le forze politiche è veramente importante». E aggiunge che dirigenti scolastici e docenti «non possono essere lasciati soli».

Verso un protocollo comune

Secondo quanto riferisce il Comune, nel pomeriggio a Roma è stato convocato il Cisr per definire un «protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni degli allarmi». Previsto anche un ruolo dei prefetti, che potranno ordinare le evacuazioni soltanto quando ci siano elementi di rischio effettivo.

Leggi anche: Allarme bomba nelle scuole, le reazioni: dal Comune di Ragusa al rischio assuefazione

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