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Allarme bomba nelle scuole, oggi si replica: a Pozzallo evacuati tutti e cinque i plessi del Rogasi

Allarme bomba nelle scuole, oggi si replica: a Pozzallo evacuati tutti e cinque i plessi del Rogasi

12 Nov 2026 13:50
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Ancora un allarme bomba nelle scuole, oggi in molte scuole italiane e quindi anche in provincia di Ragusa. A Pozzallo, sono stati evacuati tutti e cinque i plessi dell’Istituto comprensivo Rogasi: lo comunica il Comune, che parla di falsi allarmi arrivati, come nei giorni scorsi, in diversi istituti.

Si ripete così lo scenario già visto ieri, dove le scuole sono state svuotate a catena dopo la mail minatoria arrivata agli istituti. Anche a Pozzallo, sottolinea il Comune, l’evacuazione ha creato «molta preoccupazione nelle famiglie dei bambini e degli studenti».

Il sindaco Ammatuna: «Servono misure rapide»

Il sindaco Roberto Ammatuna chiede al Governo decisioni veloci, «anche se non è semplice», per riportare serenità in un clima che definisce «sempre più incerto»: servono, dice, misure rapide per evitare smarrimenti comprensibili e provvedimenti «chiari e precisi», a cominciare dai filtri anti spam sulle caselle di posta delle scuole.

Il primo cittadino richiama anche l’incontro di questa mattina tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader dell’opposizione: «Mai come in questo caso l’unità di tutte le forze politiche è veramente importante». E aggiunge che dirigenti scolastici e docenti «non possono essere lasciati soli».

Verso un protocollo comune

Secondo quanto riferisce il Comune, nel pomeriggio a Roma è stato convocato il Cisr per definire un «protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni degli allarmi». Previsto anche un ruolo dei prefetti, che potranno ordinare le evacuazioni soltanto quando ci siano elementi di rischio effettivo.

Leggi anche: Allarme bomba nelle scuole, le reazioni: dal Comune di Ragusa al rischio assuefazione

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.