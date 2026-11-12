Allarme bomba a scuola: cosa accade alla mente quando la guerra non ha più un fronte

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Ieri mattina il suono di un allarme ha attraversato i corridoi delle scuole, e con esso qualcosa di più antico di qualsiasi tecnologia: la paura che il luogo della crescita possa trasformarsi in un luogo di minaccia. La nostra comunità scolastica ha vissuto momenti di apprensione a seguito di un allarme bomba, episodio che si inserisce in quella strategia della tensione che l’Europa intera sta attraversando. Intanto, la gratitudine va a studenti e personale, che hanno risposto con prontezza e buon senso a una situazione tanto improvvisa quanto critica.

Ma la cronaca, per quanto necessaria, è solo la superficie. Sotto, scorre una domanda che appartiene alla psicologia: che cosa accade a una mente quando la guerra smette di avere un fronte?

Le guerre di un tempo avevano confini visibili, uniformi, date di inizio e di fine. La paura aveva un indirizzo. Oggi la minaccia arriva in forme sottili: un messaggio anonimo (o quasi), una mail inviata da un server remoto, una voce che corre più veloce della verità. Non serve un esercito per seminare inquietudine, basta un clic. L’allarme, che sia reale o falso, produce un effetto identico nel corpo: il cuore accelera, il respiro si accorcia, l’attenzione si restringe a un punto. L’amigdala non distingue tra il pericolo e la sua minaccia digitale; risponde a entrambi con la stessa antica fedeltà.

È qui che l’ansia trova il suo terreno elettivo. Gli psicologi la distinguono dalla paura proprio per l’oggetto: la paura guarda in faccia ciò che teme, l’ansia teme ciò che non ha ancora un volto. Ed è precisamente questa l’ombra della cyber-era, un nemico diffuso, invisibile, potenzialmente ovunque. L’incertezza diventa il vero agente patogeno. Una mente può sopportare quasi ogni cosa, purché la comprenda; ciò che la logora è l’attesa dell’ignoto, il perpetuo stare in guardia.

Pensiamo agli adolescenti, che abitano questo paesaggio da nativi. Crescono con lo schermo come finestra sul mondo e ricevono ogni scossa della storia in tempo reale, spesso senza filtro e senza il tempo necessario per elaborarla. Il flusso incessante di notizie, immagini e allarmi alimenta quella che alcuni chiamano ipervigilanza: un sistema nervoso costantemente acceso, incapace di riposare. Eppure sarebbe ingiusto leggere in loro soltanto fragilità. Ieri hanno mostrato lucidità e cooperazione, dimostrando che la resilienza non è assenza di timore, ma capacità di attraversarlo insieme.

Proprio la dimensione collettiva è la chiave. La ricerca sul trauma ci insegna che i fattori protettivi più potenti sono relazionali: sentirsi parte di una comunità, riconoscere nell’altro uno sguardo che rassicura, avere adulti capaci di restare presenti e prevedibili. Un’evacuazione condotta con calma, una voce ferma, una routine che riprende: sono piccoli gesti terapeutici, perché restituiscono al cervello il messaggio più prezioso, ossia che il pericolo è passato e che esiste un ordine in grado di contenerlo.

Che fare, dunque, dopo? Anzitutto concedersi di parlarne. Il silenzio non protegge, congela. Nominare l’emozione, dire ho avuto paura, è già un modo per ridurne il potere, perché ciò che trova parole perde parte del suo buio. Poi limitare l’esposizione compulsiva alle notizie, restituendo al sonno, al movimento e alla presenza fisica il loro valore di ancoraggio. Infine, educare al discernimento: distinguere ciò che è probabile da ciò che è soltanto rumoroso, sapere che chi semina allarmi punta proprio sul nostro smarrimento.

La strategia della tensione, in fondo, non mira a distruggere edifici ma a corrodere la fiducia. Il suo vero bersaglio è la nostra capacità di abitare serenamente il quotidiano. Per questo la risposta più autentica non è l’indifferenza né il panico, ma una vigilanza mite, fatta di competenza e di legami. Come una lampada accesa in una stanza che ha smesso di far paura, la comunità che si riconosce e si sostiene diventa essa stessa la cura.

Nuove guerre, nuove paure, certo. Ma anche, ostinatamente, nuove forme di coraggio.

La rubrica dello psicologo a cura di Cesare Ammendola

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