Bombole e taniche davanti alle aziende per il pizzo: 5 condanne tra Comiso e Vittoria

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L’operazione era scattata a novembre del 2024 per fatti che si erano verificati tra febbraio e agosto del 2023. L’indagine coordinata dalla Dda di Catania e condotta dalla Squadra mobile di Ragusa aveva disarticolato un gruppo criminale che, in base alle risultanze investigative, attuava estorsioni in concorso, aggravate dal metodo mafioso, in danno di imprenditori e commercianti del settore edilizio, a Vittoria e Comiso. Due i casi più eclatanti: davanti alle aziende e alle abitazioni degli imprenditori erano state collocate bombole di gas con un finto innesco e taniche di benzina, con un biglietto che riportava il nome del “destinatario” dell’avvertimento, a cui sarebbe seguita la richiesta di ‘pizzo’. Le indagini avrebbero anche portato all’evidenza del “metodo mafioso – secondo quanto riferiva la Procura distrettuale all’epoca dell’operazione – derivata dalle modalità della condotta e dalla contiguità con esponenti del clan mafioso denominato stidda”.

Le condanne

Il Tribunale collegiale di Ragusa (pres. Manenti, a latere La Terra e Piscopo) ha condannato:

Giovanni Gurrieri (difeso dall’avvocato Raffaele Catalano) a 9 anni e 7 mesi e 2.467 euro di multa;

Michele Firrisi (difeso dall’avvocato Salvatore Citrella) a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa;

Davide Palumbo a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa;

Giuseppe Genovese a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa (entrambi difesi dall’avvocato Matteo Anzalone);

Gianfranco Cascino (difeso dall’avvocato Daniele Scrofani) ha rimediato una condanna a 7 anni e 5.000 euro di multa.

Assoluzione per Davide Campailla, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, perché il fatto non sussiste.

Gurrieri, Firrisi, Palumbo e Genovese rispondevano di tentata estorsione pluriaggravata anche dal metodo mafioso ai danni di una ditta di calcestruzzo e di un altro soggetto: una bombola e una tanica di benzina con un biglietto davanti alla sede dell’azienda e davanti alla casa di una persona. Avrebbero chiesto il pizzo per scongiurare i danni.

Cascino rispondeva di una estorsione consumata assieme a Gurrieri. Si sarebbero fatti consegnare da una piccola azienda alcuni telefonini per un valore complessivo di poco più di 350 euro senza pagarli.

Tutti i condannati dovranno pagare le spese processuali; Firrisi, Palumbo e Cascino anche quelle di mantenimento in carcere. Il Tribunale collegiale ha anche ordinato la scarcerazione per Michele Firrisi e Gianfranco Cascino se non detenuti per altra causa. Le pene richieste dalla pubblica accusa, rappresentata dal pm Alfio Fragalà, andavano dai 9 ai 15 anni di reclusione.

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