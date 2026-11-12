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Bombole e taniche davanti alle aziende per il pizzo: 5 condanne tra Comiso e Vittoria

Bombole e taniche davanti alle aziende per il pizzo: 5 condanne tra Comiso e Vittoria

12 Nov 2026 08:00
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L’operazione era scattata a novembre del 2024 per fatti che si erano verificati tra febbraio e agosto del 2023. L’indagine coordinata dalla Dda di Catania e condotta dalla Squadra mobile di Ragusa aveva disarticolato un gruppo criminale che, in base alle risultanze investigative, attuava estorsioni in concorso, aggravate dal metodo mafioso, in danno di imprenditori e commercianti del settore edilizio, a Vittoria e Comiso. Due i casi più eclatanti: davanti alle aziende e alle abitazioni degli imprenditori erano state collocate bombole di gas con un finto innesco e taniche di benzina, con un biglietto che riportava il nome del “destinatario” dell’avvertimento, a cui sarebbe seguita la richiesta di ‘pizzo’. Le indagini avrebbero anche portato all’evidenza del “metodo mafioso – secondo quanto riferiva la Procura distrettuale all’epoca dell’operazione – derivata dalle modalità della condotta e dalla contiguità con esponenti del clan mafioso denominato stidda”.

Le condanne

Il Tribunale collegiale di Ragusa (pres. Manenti, a latere La Terra e Piscopo) ha condannato:
Giovanni Gurrieri (difeso dall’avvocato Raffaele Catalano) a 9 anni e 7 mesi e 2.467 euro di multa;
Michele Firrisi (difeso dall’avvocato Salvatore Citrella) a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa;
Davide Palumbo a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa;
Giuseppe Genovese a 8 anni e 2 mesi e 6.300 euro di multa (entrambi difesi dall’avvocato Matteo Anzalone);
Gianfranco Cascino (difeso dall’avvocato Daniele Scrofani) ha rimediato una condanna a 7 anni e 5.000 euro di multa.
Assoluzione per Davide Campailla, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, perché il fatto non sussiste.

Gurrieri, Firrisi, Palumbo e Genovese rispondevano di tentata estorsione pluriaggravata anche dal metodo mafioso ai danni di una ditta di calcestruzzo e di un altro soggetto: una bombola e una tanica di benzina con un biglietto davanti alla sede dell’azienda e davanti alla casa di una persona. Avrebbero chiesto il pizzo per scongiurare i danni.
Cascino rispondeva di una estorsione consumata assieme a Gurrieri. Si sarebbero fatti consegnare da una piccola azienda alcuni telefonini per un valore complessivo di poco più di 350 euro senza pagarli.

Tutti i condannati dovranno pagare le spese processuali; Firrisi, Palumbo e Cascino anche quelle di mantenimento in carcere. Il Tribunale collegiale ha anche ordinato la scarcerazione per Michele Firrisi e Gianfranco Cascino se non detenuti per altra causa. Le pene richieste dalla pubblica accusa, rappresentata dal pm Alfio Fragalà, andavano dai 9 ai 15 anni di reclusione.

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.