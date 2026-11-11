Modica, assalto lampo da Scarpinando: incappucciati scavalcano la cassa e fuggono con il bottino

Momenti di paura nel polo commerciale di Modica, dove due malviventi incappucciati hanno messo a segno una rapina ai danni del negozio Scarpinando, in via Resistenza Partigiana, poco prima dell’orario di chiusura.
Secondo le prime informazioni, i due sarebbero entrati in azione con estrema rapidità, sorprendendo il personale ancora impegnato nelle ultime attività della giornata. Uno dei rapinatori, con un tondino in mano, avrebbe scavalcato direttamente il bancone della cassa, impossessandosi del denaro contenuto al suo interno.
Un’azione fulminea, consumata in pochi istanti. Dopo aver arraffato l’incasso, i due malviventi si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda, a cominciare dall’identità dei responsabili e dalla direzione imboccata durante la fuga.
La rapina, avvenuta mentre l’attività commerciale era ancora aperta al pubblico, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree commerciali della città, a pochi giorni dalla rapina al negozio Sportado di via Sacro Cuore.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]