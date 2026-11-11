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Saluto romano a Ragusa, l’Appello ribalta l’assoluzione: nove mesi a Mario Chiavola

Saluto romano a Ragusa, l’Appello ribalta l’assoluzione: nove mesi a Mario Chiavola

11 Nov 2026 10:45
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Assolto in primo grado, Mario Chiavola è stato condannato in Appello a 9 mesi (pena sospesa) e 200 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, l’Anpi di Ragusa, rappresentata dall’avvocato Guglielmo Barone, e al pagamento di un risarcimento la cui quantificazione sarà da liquidarsi in separata sede. Si tratta del saluto romano e della chiamata del “presente” durante una manifestazione di commemorazione per Sergio Ramelli organizzata da Casa Pound a Ragusa il 29 aprile 2021.

Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale “Ragusa in movimento”, eletto ad aprile 2024 componente del coordinamento provinciale di Fratelli di Ragusa, difeso dall’avvocato Michele Savarese, era finito a processo con rito ordinario – insieme ad altri che vennero giudicati in abbreviato – perché “durante la manifestazione pubblica del movimento politico denominato ‘Casapound Italia’, organizzata per commemorare Sergio Ramelli, compivano una manifestazione esteriore propria di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, consistita nel cosiddetto ‘saluto romano’ e nella chiamata del presente”, integrato con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 645 del 1952, la cosiddetta “legge Scelba”, che punisce chiunque “compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste”.

Dopo l’assoluzione in primo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, l’appello. La Prima sezione della Corte di Appello di Catania ha riformato ieri la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ragusa, condannando Mario Chiavola a 9 mesi di reclusione (pena sospesa) e 200 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, l’Anpi di Ragusa. L’appello era stato promosso dalla Procura generale e dalla sezione provinciale Anpi di Ragusa con il presidente Gianni Battaglia, rappresentato dall’avvocato Guglielmo Barone.

Leggi anche: Chiamata del ‘presente’ e saluto romano: per Mario Chiavola chiesta la condanna a 2 mesi

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.