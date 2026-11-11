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Saluto romano a Ragusa, l’Appello ribalta l’assoluzione: nove mesi a Mario Chiavola
11 Nov 2026 10:45
Assolto in primo grado, Mario Chiavola è stato condannato in Appello a 9 mesi (pena sospesa) e 200 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, l’Anpi di Ragusa, rappresentata dall’avvocato Guglielmo Barone, e al pagamento di un risarcimento la cui quantificazione sarà da liquidarsi in separata sede. Si tratta del saluto romano e della chiamata del “presente” durante una manifestazione di commemorazione per Sergio Ramelli organizzata da Casa Pound a Ragusa il 29 aprile 2021.
Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale “Ragusa in movimento”, eletto ad aprile 2024 componente del coordinamento provinciale di Fratelli di Ragusa, difeso dall’avvocato Michele Savarese, era finito a processo con rito ordinario – insieme ad altri che vennero giudicati in abbreviato – perché “durante la manifestazione pubblica del movimento politico denominato ‘Casapound Italia’, organizzata per commemorare Sergio Ramelli, compivano una manifestazione esteriore propria di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, consistita nel cosiddetto ‘saluto romano’ e nella chiamata del presente”, integrato con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 645 del 1952, la cosiddetta “legge Scelba”, che punisce chiunque “compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste”.
Dopo l’assoluzione in primo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, l’appello. La Prima sezione della Corte di Appello di Catania ha riformato ieri la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ragusa, condannando Mario Chiavola a 9 mesi di reclusione (pena sospesa) e 200 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, l’Anpi di Ragusa. L’appello era stato promosso dalla Procura generale e dalla sezione provinciale Anpi di Ragusa con il presidente Gianni Battaglia, rappresentato dall’avvocato Guglielmo Barone.
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