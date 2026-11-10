Rapimento 17enne a Vittoria: commando condannato a quasi 80 anni complessivi di carcere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, Stefano Montoneri ha emesso la sentenza di condanna in primo grado, con rito abbreviato, del commando che il 25 settembre del 2025 aveva rapito un 17enne a Vittoria. Rispondevano tutti in concorso, di rapimento a fini estorsivi aggravato dal fatto che la vittima fosse minorenne. Già in fase di indagine era caduta l’aggravante mafiosa. Le condanne sono state leggermente superiori rispetto alla richiesta della pubblica accusa rappresentata dal pm Alfio Fragalà.

LE CONDANNE

Gianfranco Stracquadaini, 50enne, difeso dall’avvocato Rosario Cognata, è stato condannato a 20 anni di carcere e 3.350 euro di multa (il pm aveva chiesto la condanna a 20 anni)

Giuseppe Cannizzo, 40enne, difeso dall’avvocata Alessandra Di Raimondo è stato condannato a 20 anni (il pm aveva chiesto la condanna a 18 anni)

Stefano La Rocca, 23enne, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, è stato condannato a 19 anni e 4 mesi (il pm aveva chiesto la condanna a 17 anni e 8 mesi)

Gabriele Giunta, 22enne, difeso dall’avvocato Raffaele Catalano è stato condannato alla pena di 19 anni e 4 mesi di detenzione (il pm aveva chiesto la condanna a 17 anni e 8 mesi).

I quattro insieme dovranno versare una provvisionale immediatamente esecutiva, di 70mila euro complessivi alle parti civili (il giovane rapito e la sua famiglia) oltre a rimborsare loro le spese di costituzione di parte civile. Dovranno anche pagare le spese processuali, e di mantenimento in carcere e per tutti e quattro è stata disposta l’interdizione perpetua ai pubblici uffici. Una volta espiata la pena, saranno in libertà vigilata per 3 anni.

LA GENESI DEL RAPIMENTO

Il 25 settembre intorno alle 21, da una Panda blu rubata il giorno prima a Ragusa, erano scese due persone a volto coperto e avevano preso il 17enne mentre era assieme ad alcuni amici. Armi in pugno, lo avevano costretto a salire in macchina per poi allontanarsi scortati da un altra Panda, bianca, che li attendeva a distanza. Avrebbero portato il ragazzo in un casolare, senza elettricità, a contrada Fossa di lupo nei pressi di Pedalino.

Il giorno prima del rapimento, il 24 settembre, Stracquadaini e Cannizzo, identificati attraverso i sistemi di videosorveglianza, si sarebbero recati nel centro storico di Ragusa dove avrebbero rubato quella Panda blu sulla quale il giorno dopo avrebbero fatto salire il giovane rapito. C’erano arrivati a bordo di un’altra Panda, stavolta nera, e che è stata il punto di svolta di tutta l’indagine.

Seguendo la Panda nera con la quale il 17enne era stato rilasciato il giorno seguente al rapimento, gli investigatori, mettendo a confronto alcune immagini di impianti di video sorveglianza, avevano notato che quell’andare e venire poteva essere compatibile con i tempi necessari a fare scendere qualcuno e a tornare indietro. Dalla targa si era risaliti al fatto che quella macchina apparteneva alla famiglia La Rocca. Dalle indagini sarebbe emerso che quella autovettura veniva utilizzata da Stefano, figlio di Carmelo (condannato all’ergastolo per la Strage di San Basilio del 2 gennaio del 1999, attualmente in carcere in regime di ex 41 bis). Ed è proprio seguendo i movimenti dell’antifurto satellitare della compagnia assicurativa, installato su quella Panda nera, che si era svelata tutta l’architettura criminosa.

Il rilascio la sera del 26 settembre a 24 ore dal rapimento, avvenne nei pressi del mercato ortofrutticolo. Il giovane venne lasciato in strada dalla Panda nera. Da li, si sarebbe incamminato verso casa salvo poi incontrare un amico che lo riconobbe. Fu proprio l’amico a dargli soccorso, e ad accompagnarlo in commissariato a Vittoria, dove la famiglia del rapito era a colloquio con gli inquirenti. Nessun riscatto pagato e per questo, tutti gli avvocati difensori avevano avanzato la richiesta di contemplare quanto previsto dall’articolo 630 comma 4 del codice penale ovvero di tenere in considerazione la liberazione del giovane senza pagamento del ‘riscatto’, condizione che avrebbe incido notevolente sulla riduzione della pena.

Quella Panda nera avrebbe permesso anche di individuare il covo del latitante Stracquadaini, che, ricercato per un altro fatto di cronaca, il tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia si nascondeva in un appartamento a Comiso.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it