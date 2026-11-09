Acate, tentò di investire la ex e il compagno: il Riesame concede i domiciliari

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Il Tribunale del Riesame ha posto ai domiciliari con braccialetto elettronico, modificando la misura cautelare della detenzione in carcere, il 22enne arrestato a ottobre con l’ipotesi accusatoria di tentato omicidio e tentato femminicidio. I fatti per i quali, al termine delle indagini, la Procura di Ragusa aveva ottenuto l’arresto dal gip del Tribunale di Ragusa si riferiscono a luglio di quest’anno.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri, dopo essere uscito dal lavoro, una sera dello scorso luglio, il giovane di Acate avrebbe incrociato l’autovettura a bordo della quale aveva visto la ex fidanzata con il nuovo compagno. Dopo avere raggiunto e speronato il mezzo, facendolo finire contro un muretto a secco, secondo la tesi accusatoria, le testimonianze raccolte e la visione delle immagini di videosorveglianza, il 22enne avrebbe poi invertito due volte la marcia tornando indietro e cercando di investire prima la ex compagna e poi il suo nuovo fidanzato; solo la prontezza di riflessi dei due avrebbe evitato conseguenze ancora più tragiche.

I legali del 22enne, gli avvocati Maria Concetta Mazzei e Daniele Scrofani, si sono rivolti al Tribunale del Riesame, che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

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