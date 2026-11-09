Acate, tentò di investire la ex e il compagno: il Riesame concede i domiciliari

Il Tribunale del Riesame ha posto ai domiciliari con braccialetto elettronico, modificando la misura cautelare della detenzione in carcere, il 22enne arrestato a ottobre con l’ipotesi accusatoria di tentato omicidio e tentato femminicidio. I fatti per i quali, al termine delle indagini, la Procura di Ragusa aveva ottenuto l’arresto dal gip del Tribunale di Ragusa si riferiscono a luglio di quest’anno.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri, dopo essere uscito dal lavoro, una sera dello scorso luglio, il giovane di Acate avrebbe incrociato l’autovettura a bordo della quale aveva visto la ex fidanzata con il nuovo compagno. Dopo avere raggiunto e speronato il mezzo, facendolo finire contro un muretto a secco, secondo la tesi accusatoria, le testimonianze raccolte e la visione delle immagini di videosorveglianza, il 22enne avrebbe poi invertito due volte la marcia tornando indietro e cercando di investire prima la ex compagna e poi il suo nuovo fidanzato; solo la prontezza di riflessi dei due avrebbe evitato conseguenze ancora più tragiche.
I legali del 22enne, gli avvocati Maria Concetta Mazzei e Daniele Scrofani, si sono rivolti al Tribunale del Riesame, che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.