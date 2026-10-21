Se non è un record, poco ci manca: dopo 30 anni la Polizia locale di Acate ha una nuova auto

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L’ultima auto era stata acquistata nel 1996. Trent’anni sono passati da quando una vettura nuova di zecca era entrata nel parco macchine del Comune di Acate.

Da tempo operai e vigili urbani utilizzavano vetture ormai obsolete, che spesso si fermavano e dovevano ricorrere alle cure dell’officina.

Dopo trent’anni si è riusciti ad acquistare una vettura, che è stata assegnata al Corpo di Polizia locale. Si tratta di un mezzo tecnologicamente avanzato e a impatto ambientale ridotto, dotato di tutte le strumentazioni moderne necessarie per garantire la sicurezza e per permettere di effettuare interventi veloci ed efficienti. Stamattina il sindaco Gianfranco Fidone, insieme all’assessore Gianni Licitra, ha consegnato il nuovo mezzo alla comandante della Polizia locale, Simona Caldararo, e agli agenti in servizio.

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