Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Se non è un record, poco ci manca: dopo 30 anni la Polizia locale di Acate ha una nuova auto
21 Ott 2026 07:45
L’ultima auto era stata acquistata nel 1996. Trent’anni sono passati da quando una vettura nuova di zecca era entrata nel parco macchine del Comune di Acate.
Da tempo operai e vigili urbani utilizzavano vetture ormai obsolete, che spesso si fermavano e dovevano ricorrere alle cure dell’officina.
Dopo trent’anni si è riusciti ad acquistare una vettura, che è stata assegnata al Corpo di Polizia locale. Si tratta di un mezzo tecnologicamente avanzato e a impatto ambientale ridotto, dotato di tutte le strumentazioni moderne necessarie per garantire la sicurezza e per permettere di effettuare interventi veloci ed efficienti. Stamattina il sindaco Gianfranco Fidone, insieme all’assessore Gianni Licitra, ha consegnato il nuovo mezzo alla comandante della Polizia locale, Simona Caldararo, e agli agenti in servizio.
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