Acate, 270 mila euro dalla Regione per strade e illuminazione della SP 2

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Duecentosettantamila euro dalla manovra regionale per rendere più sicure le strade di Acate: 170 mila per illuminare il primo tratto della Strada provinciale 2, che collega il paese a Vittoria, e 100 mila per rifare sei vie del centro abitato. A renderlo noto, il 25 novembre, è il deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari istituzionali all’Ars, che attribuisce l’iniziativa alle richieste portate avanti dalla consigliera comunale di Acate e provinciale di Ragusa Irene Tidona.

Come sono divisi i fondi

Il finanziamento si articola in due stanziamenti distinti. I 170 mila euro vengono trasferiti al Libero Consorzio comunale di Ragusa e servono a realizzare l’impianto di pubblica illuminazione lungo il primo tratto della SP 2, arteria considerata strategica per il collegamento tra Acate e Vittoria. Gli altri 100 mila euro vanno direttamente al Comune di Acate per la manutenzione straordinaria di sei arterie del centro.

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I lavori riguarderanno via Trapani, via Giuseppe Garibaldi e via Nazario Sauro, nei tratti compresi tra via Vincenzo Angirillo (già ex via Nuova Ovest) e via Galileo Galilei, oltre a via Fiume, all’accesso al centro abitato da via Umberto I e a via Fondo Baglio.

La SP 2 al buio e le strade «sventrate»

Per Abbate il centro di Acate è stato «per troppo tempo dimenticato», con strade che non vengono riasfaltate da anni, spesso aperte dai cantieri per la posa della fibra ottica e delle tubature. Sulla SP 2, dice, l’illuminazione c’è solo all’ingresso del paese o «a macchia di leopardo», su un’arteria ad altissimo volume di traffico percorsa ogni giorno dai lavoratori in auto e anche da chi si sposta a piedi nelle ore notturne o prima dell’alba per raggiungere le aziende agricole. Il deputato ricorda che in passato su quella strada si sono registrate vittime a causa della scarsa visibilità. Con i 270 mila euro, aggiunge, «diamo una prima, concreta risposta per la sicurezza dei cittadini acatesi».

Soddisfazione anche da parte di Irene Tidona, che ha seguito l’iter delle richieste. La consigliera sostiene di lavorare da anni sull’illuminazione della SP 2 tra Acate e Vittoria, su sollecitazione dei cittadini che la percorrono per andare al lavoro e tornare a casa, e ricorda di aver mostrato poche settimane fa in un video le condizioni di alcune strade del paese, dopo anni di scavi per acqua, elettricità e fibra. Tidona annuncia che seguirà i progetti in Provincia e in Comune, perché i cittadini sappiano quando potranno partire i lavori.

Al momento, dalla nota di Abbate non risultano tempi di avvio dei cantieri.

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