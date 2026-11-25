Scicli, Giovanni Impastato agli studenti: la storia di Peppino e di mamma Felicia

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Davanti aveva una platea di ragazzi delle ultime classi delle medie e delle superiori. Alle spalle, una storia che in Sicilia tutti conoscono per nome: quella di Peppino Impastato, ucciso da Cosa nostra il 9 maggio 1978. A raccontarla, al Nuovo Cine Teatro Italia di Scicli, è stato il fratello Giovanni Impastato, ospite dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino nell’ambito del progetto «Oltre ogni muro». Lo comunica l’ufficio stampa del Comune.

Due gli incontri pubblici: la mattina con le scuole, il pomeriggio a Palazzo Spadaro, aperto a tutta la cittadinanza.

Peppino e la madre Felicia

Giornalista, conduttore radiofonico e attivista politico, Peppino Impastato aveva denunciato gli affari di Cosa nostra, e per quelle denunce fu assassinato. Giovanni ha ripercorso la sua vita, ma si è soffermato a lungo su un’altra figura: la madre, Felicia Bartolotta Impastato, che dopo l’omicidio del figlio ha lottato perché venissero a galla verità e giustizia.

Il racconto non si è chiuso in sala. Agli studenti è stata donata una copia del libro di Giovanni Impastato, «Mio fratello. Tutta una vita con Peppino» (Pienogiorno editore), perché il lavoro di conoscenza e riflessione possa continuare con la lettura.

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In platea le autorità

All’incontro della mattina hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Carmine Rosciano, il comandante della Tenenza di Scicli, luogotenente Mario Iabichino, il comandante della Stazione di Donnalucata, luogotenente Giorgio Calabrese, la comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Modica, Camilla Massarini, e la comandante della Polizia locale di Scicli, Maria Rosa Portelli. Presente anche il vicario foraneo, don Ignazio La China.

Per l’amministrazione c’erano gli assessori Cettina Portelli, Matteo Giannì e Giuseppe Mariotta, con la presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili.

C’è stato spazio anche per la musica: il musicista Antonio Monforte ha intonato alcuni canti in siciliano. A intervistare Impastato sono state Elisa Petrillo la mattina e Caterina Gurrieri nel pomeriggio. Il sindaco Marino ha ringraziato l’ospite per la sua testimonianza e per la presenza in città.

«Oltre ogni muro» era stato presentato come un ciclo di quattro giornate dedicate alla legalità. In quella con Impastato, la memoria è arrivata con il volto di un fratello.

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