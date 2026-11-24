Scicli sogna il ritorno di Montalbano: le parole di Riondino riaccendono la speranza

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Scicli e il ritorno del Commissario Montalbano. Nessuna certezza sull’ipotesi che la Palomar possa presto tornare a girare le scene della fortunata fiction in zona, ma sui media quella frase dell’attore pugliese Michele Riondino, risalente ad alcuni giorni fa, ha aperto le speranze degli appassionati e quelle della cittadina barocca che ha maturato la sua fortuna turistica proprio da quel Montalbano che, fra scorci barocchi e azzurro mare, ha interpretato divinamente gli scritti di Andrea Camilleri.

L’ex giovane Montalbano, oggi quarantasettenne, avrebbe ammesso che, su un ritorno del celebre investigatore, corrono voci. Alla rivista “Oggi” lo stesso avrebbe detto: «Sì, è una voce che è uscita, non è ancora vera ma è molto realistica».

Perché non sognare il ritorno di Montalbano

E allora? Perché non sognare e non sperare in una Scicli già protagonista delle scene sia negli episodi del Montalbano maturo sia nel Montalbano giovane? Perché non sperare che la Palomar, la casa di produzione che ha creduto fin dal 1999 nella bontà dell’offerta, possa nuovamente tornare a Scicli, a Punta Secca nel Camarinense e nel territorio ibleo tutto? Sognare non nuoce. E dal sogno, a volte, prende corpo la realtà.

Una breve dichiarazione di Michele Riondino, che ha vestito i panni del giovane commissario Montalbano per ben due stagioni, ha acceso i riflettori su un possibile ritorno con in mano il testimone che gli lascerebbe Luca Zingaretti, deciso a fermarsi dopo essere stato protagonista in 37 episodi dal 1999 al 2021. Un testimone iconico sulla scia degli scritti di Andrea Camilleri e sulla scia dell’amore del pubblico.

Gli ascolti delle repliche

Un pubblico affezionato che, puntualmente, segue le repliche con alte punte di ascolti. Basti pensare che nella primavera scorsa gli otto episodi riproposti da Rai 1 sono stati seguiti da circa 2 milioni e 800 mila telespettatori; lo stesso è valso in occasione delle repliche, tra luglio e settembre scorsi, della serie “Il giovane Montalbano”, che hanno fatto registrare punte di oltre due milioni e 200mila spettatori.

Il commissariato di Vigata è ancora lì

E poi, diciamolo pure, a Scicli è tutto pronto: c’è la sede del Commissariato di Vigata, ancora intatta nella sua scenografia, che è ben curata e che ogni giorno riceve visite di turisti desiderosi di seguire le orme dei racconti camilleriani con la sapiente guida dei ragazzi della cooperativa Agire, che ha in gestione il piano terra del palazzo municipale dove è stato ricostruito, e tenuto in vita, il commissariato di polizia più famoso del mondo.

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