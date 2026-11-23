Carovana sanitaria gratuita per la comunità tunisina in provincia di Ragusa nel 2027: screening e visite sul modello di Palermo.
Ragusa, nel 2027 una carovana sanitaria gratuita per la comunità tunisina
23 Nov 2026 21:24
Una carovana sanitaria gratuita dedicata alla comunità tunisina arriverà in provincia di Ragusa nel corso del 2027. L’iniziativa è stata concordata in via preliminare dopo l’esperienza organizzata sabato scorso a Palermo dal Consolato tunisino insieme all’Asp del capoluogo.
Non ci sono ancora una data e un luogo definitivi, ma l’obiettivo è già chiaro: portare anche nel Ragusano visite, screening e servizi sanitari direttamente sul territorio, facilitando l’accesso alla prevenzione per una comunità particolarmente numerosa.
Ragusa è la provincia siciliana con più residenti tunisini
La scelta del Ragusano non è casuale. Secondo i dati relativi al 1° gennaio 2025 elaborati su base Istat, in provincia vivono 10.820 cittadini tunisini, il dato più alto dell’intera Sicilia. Vittoria ne conta 3.819, seguita da Ragusa con 1.307, Comiso con 1.298 e Santa Croce Camerina con 1.188.
Proprio nelle scorse settimane RagusaOggi aveva raccontato il rapporto sempre più diretto tra il Consolato tunisino e il territorio, con la trasferta del Consolato a Comiso, dove centinaia di persone avevano potuto effettuare pratiche e rinnovi senza recarsi a Palermo.
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Cosa potrebbe offrire la carovana sanitaria
Il modello sarà quello sperimentato il 21 novembre a Palermo. In quella occasione sono stati messi a disposizione gratuitamente otto ambulatori con screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno, al collo dell’utero e al colon, oltre a controlli cardiologici, diabetologici, odontoiatrici, oculistici e otorinolaringoiatrici, misurazione della pressione, vaccinazioni e servizi di informazione e orientamento sanitario.
L’iniziativa palermitana ha coinvolto il Consolato tunisino e l’Asp e ha visto la partecipazione anche di associazioni e volontari.
Il console tunisino a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub, ha inoltre avviato un confronto con le istituzioni italiane per rafforzare l’accesso della comunità tunisina ai servizi sanitari e sociali.
Il prossimo passo sarà dunque la provincia di Ragusa. Trattandosi ancora di un accordo preliminare, restano da definire calendario, sede e modalità organizzative, ma l’obiettivo indicato è quello di realizzare la seconda carovana sanitaria nel corso del 2027.
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