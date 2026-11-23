Ispica, all’Auser arriva il face yoga: mercoledì il corso per tonificare il viso

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Dieci minuti al giorno davanti allo specchio. È la promessa del face yoga, la ginnastica facciale che approda a Ispica con il corso «Viso Vivo» organizzato dall’Auser Spaccaforno, circolo di Ispica. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle 9 nella sede dell’associazione, in via Leonardo da Vinci 1.

L’idea di fondo è semplice: allenare i muscoli del volto come si allenano quelli del corpo. Il comunicato richiama il rigore della danza, dagli sfarzi del Bolshoi alla magia del Moulin Rouge, per spiegare che anche la giovinezza del viso passa da una disciplina costante.

Non è la prima iniziativa con cui il circolo apre le sue porte alla città: poche settimane fa, come avevamo raccontato, l’Auser Spaccaforno aveva ospitato la presentazione del romanzo «I Carbonari del Sospiro», con Tiziana Scuto, che nell’associazione segue le attività culturali.

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Cosa si impara al corso

Secondo gli organizzatori, oltre all’effetto tonificante, gli esercizi stimolano la circolazione sanguigna e favoriscono il drenaggio linfatico. Inoltre aiutano a ridurre i gonfiori, migliorano l’ossigenazione dei tessuti e sciolgono le tensioni muscolari accumulate, contrastando il rilassamento cutaneo. La locandina parla di un corso di ginnastica facciale e manovre Kobido, pensato per costruire una routine quotidiana che rallenti i segni del tempo in modo naturale.

Durante l’incontro si imparano i movimenti corretti da ripetere poi a casa, lentamente, davanti allo specchio, ascoltando il lavoro dei muscoli. L’obiettivo è tonificare il viso in modo mirato e sicuro, senza creare nuove tensioni o rughe d’espressione. Una volta acquisite le tecniche, assicurano gli organizzatori, bastano dieci minuti al giorno per vedere la differenza: conta la costanza, non le ore di allenamento.

Aperto a donne e uomini, posti limitati

Il corso vuole anche smontare un luogo comune: la cura del volto non è un’esclusiva femminile. L’invito è rivolto a donne e uomini che vogliono prendersi cura della propria immagine e mantenere la pelle vitale. È un’altra delle attività del circolo ispicese guidato da Francesco Denaro, confermato alla presidenza nel congresso del gennaio 2025.

I posti sono limitati e occorre prenotare contattando la segreteria ai numeri 338 2309297 e 339 2803020.

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