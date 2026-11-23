Lions Lentini, quattro generazioni Caracciolo nel club: ai nipoti il Cub Club

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C’è un club, a Lentini, in cui il motto «We Serve» si tramanda come un cognome. Nel Lions Club della città quattro generazioni della famiglia Caracciolo hanno indossato, una dopo l’altra, i colori dell’associazione: dal bisnonno fondatore ai pronipoti, che oggi tengono a battesimo il nuovo Cub Club.

Al centro della storia c’è Alfio Caracciolo, 77 anni, socio del club lentinese da 54. Il filo, però, parte da più lontano.

Dal 1969 a oggi

Nel 1969 un gruppo di professionisti di Lentini fondò il Lions Club cittadino. Tra loro c’era Salvatore Caracciolo, il padre di Alfio, che fra lavoro, famiglia e impegno sociale portò i valori lionistici dentro casa. Nel 1972 fu lui a presentare il figlio al club.

Dopo la scomparsa di Salvatore, Alfio ha continuato il cammino e lo ha condiviso con i suoi. L’eredità è passata così al figlio Salvatore, 46 anni, avvocato, che a sua volta ha scelto di aderire al Lions.

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I «Cuccioli» del Cub Club

Il quarto anello è arrivato con il progetto Cub Club, a cui il club di Lentini ha aderito per far nascere i «Cuccioli». Salvatore ha coinvolto i due figli, Alfio e Bianca, di undici e nove anni, e la nipote Silvia, cinque anni, figlia di Pierluigi, 42 anni: tutti e tre sono tra i fondatori del Cub Club Lentini.

La scelta della famiglia è stata accolta con entusiasmo dai soci, dalla presidente Melissa Abbandonato e dal consiglio direttivo. Durante la cerimonia di costituzione l’ingresso dei piccoli Caracciolo è stato salutato anche dal governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Giuseppe Valter Buscema, e da Valentina Licata, chairman dei Cub Club per il Distretto e componente del Multidistretto.

«Siamo felicissimi di questa scelta della famiglia Caracciolo», ha commentato la presidente Abbandonato. Per lei le generazioni più anziane consegnano ai più giovani l’etica del servizio e la memoria storica del club, mentre il Cub Club permetterà ai bambini di portare avanti i valori della gentilezza, dell’amore e della condivisione.

Un caso raro, nella vita di un’associazione: quattro generazioni sotto lo stesso simbolo. E la prova che, a volte, l’impegno civico si impara prima a tavola che in una sala riunioni.

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