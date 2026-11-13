Colletta alimentare e solidarietà: i Lions in campo a Modica, le iniziative

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Un invito a chi fa la spesa, a donare generi alimentari a lunga conservazione per le persone e le famiglie in difficoltà economica. Sabato 14 novembre, per la Giornata nazionale della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, scendono in campo anche i Lions del distretto 108Yb Sicilia, guidati dal governatore Giuseppe Walter Buscema.

«La solidarietà si costruisce attraverso gesti semplici, capaci però di fare una grande differenza nella vita di chi attraversa un momento di difficoltà – dice il governatore Buscema –. Con la nostra presenza vogliamo non soltanto contribuire alla raccolta di generi alimentari, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’attenzione verso il prossimo».

A Modica, oggi venerdì 13 novembre, i Lions Club dell’Ottava Circoscrizione del Distretto 108Yb Sicilia, in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – Sezione di Ragusa e grazie al contributo dell’ASP di Ragusa, hanno messo in campo l’iniziativa «Lions insieme per la prevenzione»: un presidio informativo dell’ASP, con la presenza di personale medico qualificato, ha sensibilizzato i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Fino alle 18.00 in piazza Matteotti sarà possibile ricevere il kit per lo screening del tumore del colon-retto e iscriversi alle liste per gli screening mammografici e il Pap test, secondo le modalità previste dall’ASP. A partire dalle 19.00 sempre a Modica, presso l’Auditorium Pietro Floridia , si prosegue con il concerto «Le note della speranza – Lions per AIRC», un’iniziativa che unisce musica, giovani talenti e sostegno alla ricerca scientifica contro il cancro.

Protagonista della serata sarà il Quartetto d’Archi del Liceo Musicale “G. Verga”, composto da Vincenzo Bongiorno, Matilde Scucces, Maura Cannata e Alessio Puglisi. Per ogni biglietto emesso saranno devoluti 5 euro alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Un concerto possibile grazie alla disponibilità alla professoressa Loredana Vernuccio e del dirigente scolastico Alberto Moltisanti.

Alla trentesima giornata hanno aderito 130 club e club satellite e 38 Leo club, in 88 Comuni della regione e in 122 punti vendita: in 73 i capi equipe saranno soci Lions o Leo. In campo 1.100 Lions, 280 Leo e 120 Cuccioli, coordinati dai delegati dei service «Area Fame» e «Colletta alimentare», Mirko Viola e Salvo Puleo.

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